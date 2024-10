Quem ganhou a eleição para prefeito em São Paulo? Veja resultado

Ricardo Nunes é reeleito prefeito de São Paulo, no segundo turno das eleições de 2024, realizado neste domingo, 27. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 81,68% das urnas apuradas, Nunes obteve 59,66% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que recebeu 40,34% dos votos válidos.

Com mais de 11,45 milhões de habitantes e mais de 9 milhões são eleitores, São Paulo é a capital com o maior número de eleitores no Brasil. O prefeito eleito comandará a cidade com o maior produto interno bruto (PIB) do Brasil.

Quem ficou na frente no 1º turno em SP?

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno das eleições 2024 para prefeito de São Paulo, de acordo com dados de apuração do TSE.

No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Nunes obteve 29,48 % dos votos válidos e Boulos teve 29,07%. O influenciador Pablo Marçal (PRTB) teve 28,14% dos votos. Esse foi o primeiro turno mais apertado desde a redemocratização.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Ricardo Nunes (MDB) : 29,48%

: 29,48% Guulherme Boulos (PSOL): 29,07%

(PSOL): 29,07% Pablo Marçal (PRTB): 28,14%

Quem foram os vereadores eleitos em São Paulo?