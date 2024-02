Quarta-feira de Cinzas deve ter calor e pancadas de chuva em Rio, SP e estados do Nordeste

O Carnaval 2024 se despede, mas o calor, não. A Quarta-feira de Cinzas deve ser de tempo quente e pancadas de chuvas, segundo a previsão do tempo do Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet). São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador devem registrar temporais isolados, com possibilidade, em alguns casos, até de trovoadas.

Terá chuva no Rio hoje?

No Rio de Janeiro, as temperaturas devem ficar entre 23°C e 35°C — abaixo do que registraram os termômetros, nesta terça. De acordo com o Inmet, chuvas isoladas podem começar já ao longo da manhã. Há também a chance de trovoadas, e pode haver rajadas de vento à tarde e à noite. Já na quinta-feira, as temperaturas devem ficar entre 22°C e 28°C, com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia.

Vai chover em São Paulo hoje?

Em São Paulo, a temperatura deve ser mais amena: enquanto a mínima prevista é de 19°C, a máxima não deve superar os 26°C, nesta quarta-feira. O céu estará nublado já a partir da manhã, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. Na quinta-feira, a temperatura deve ficar entre 18°C e 23°C, com céu nublado e. pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Recife (PE), a temperatura nesta quarta fica entre 25°C e 31°C. Haverá "muitas nuvens" já a partir da manhã, com chances de chuvas isoladas (e até trovoadas à tarde). Já em Salvador (BA), a chuva pode acontecer ao longo da quarta-feira, e o calor não deve dar trégua. A mínima e a máxima previstas pelo Inmet são, respectivamente, de 25°C e 31°C.

Há ainda um alerta laranja, que indica "Perigo", para tempestades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e ao sul do Paraná. O aviso, que segue com validade até 10 horas desta quarta-feira, indica chances de chuva forte, acompanhada de ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Existe para a região o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Um outro alerta de "Perigo" do Inmet aponta para os riscos de chuvas intensas em estados do Norte e do Nordeste. Válido até as 10 horas desta quarta-feira, o aviso indica precipitação de até 100 mm/dia e ventos intensos para a região, que inclui municípios de Pará, Amazonas, Amapá e do Maranhão.