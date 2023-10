Qual é a cidade com população mais velha do Brasil?

Os novos dados do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que Coqueiro Baixo, no Rio Grande do Sul, é a cidade mais velha do Brasil.

O município, localizado na região do Vale do Taquari, tem a maior proporção de idosos do país e, consequentemente o maior índice de envelhecimento. Segundo os dados, são 277 pessoas com 65 anos ou mais para cada grupo de 100 crianças de até 14 anos. São quase três idosos para cada criança da cidade. A idade mediana da região, que divide a população entre a metade mais jovem e a mais velha, é de 52 anos, acima da média do Rio Grande do Sul, que é de 38 anos.

Localizada a 170km de Porto Alegre, Coqueiro Baixo tem 1.290 habitantes no Censo 2022, uma queda de quase 20% em relação ao levantamento de 2010. A maior parte da população vive no campo, cerca de 70%, segundo a prefeitura. A economia local é movida pela agricultura e pecuária.

Por que a população idosa cresceu no Brasil?

O aumento de idosos e diminuição de crianças são parte da transição demográfica iniciada na década de 1940, quando ocorreu alteração dos altos níveis de mortalidade e fecundidade, para baixos níveis de ambas as componentes demográficas.

As melhores condições sanitárias e avanços na área de saúde diminuíram a mortalidade da população, ao mesmo tempo que a maior urbanização, maior inserção da mulher no mercado de trabalho e avanços no planejamento reprodutivo com uma maior utilização de métodos contraceptivos diminuíram a taxa de nascimento.

"A partir do Censo Demográfico 1991, os nascimentos diminuem de forma constante, alterando o formato clássico da pirâmide etária de um país jovem, para uma pirâmide com o seu meio e topo relativamente mais inchados", justifica a pesquisa.