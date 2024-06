Climatempo emite alerta de perigo para RS esta semana; chuva deve voltar ao estado

A chuva e a instabilidade do tempo devem prevalecer no Rio Grande do Sul ao longo desta semana. O Climatempo emitiu um alerta de perigo para as regiões noroeste e norte do estado, avisando para a possibilidade de chuva volumosa e temporais com raios e rajadas de vento acima de 91 km/h.

Um alerta de temporais com rajadas de vento que podem variar de 71 a 90 km/h também foi emitido para região metropolitana de Porto Alegre, Serra e região dos Vales no RS, além do oeste e sul de SC. As chuvas e rajadas de vento persistentes, variando de 51 a 70 km/h, devem chegar no litoral gaúcho.

Sudeste

As manhãs podem começar com temperaturas mais amenas em algumas áreas do Sudeste do país, mas a amplitude térmica segue grande. A atuação de um bloqueio atmosférico mantém o ar seco na região, prejudicando a qualidade do ar. Em São Paulo, no interior paulista, a umidade tende a ficar em alerta durante as horas mais quentes do dia.

Centro-Oeste

Ainda com a atuação do bloqueio atmosférico, o começo da semana não terá grandes mudanças nas condições de tempo em todo o centro-oeste do país. Dia de sol, com pouca nebulosidade, ar bem seco. Mais seco e temperaturas acima da média. Calor e máximas até acima de 34 graus em Mato Grosso. Durante as horas em que o sol predomina, atenção voltada para focos de queimadas que podem aumentar principalmente sobre a região do Pantanal. Não há previsão de chuva.

Nordeste

O interior da região segue com destaque para o ar mais seco e para a qualidade do ar ainda prejudicada. As temperaturas devem se manter mais altas entre o oeste da Bahia e o sul do Maranhão. Só que a infiltração marítima ainda estimula muitas nuvens carregadas no litoral norte da Bahia, em Salvador e em Aracaju (SE). A condição é de céu encoberto, com chuva em vários momentos e o mar ainda deve seguir agitado na costa leste nordestina.

A condição de chuva forte diminui em Natal (RN) e João Pessoa (PA). Só com possibilidade para uma chuva mais rápida. O sol aparece e deve chover a tarde de maneira mais isolada em Fortaleza (CE). Já São Luís (MA) ainda fica em atenção para pancadas que, pontualmente, podem vir com força.

Norte

A faixa sul da região Norte deve seguir com influência do ar mais seco. A segunda-feira vai ser marcada por sol, pouca nebulosidade e tempo firme, desde Rio Branco (AC) até o sul do Pará. O Tocantins ainda continua com alerta para baixa umidade do ar e Palmas pode ter calor acima de 34 graus. Agora, destaque para a umidade alta sobre a faixa norte da região. Devido à atuação da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), estimulando muitas nuvens carregadas, ainda temos condição para chuva forte entre o leste e norte do Amapá e risco de temporal em Roraima e no interior do Amazonas.