Lula confirma Pedro Lucas como novo ministro das Comunicações após indicação do União Brasil

— O União apresentou nome do Pedro Lucas. O presidente aceitou e fez o convite ao líder para assumir. O Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério para encaminhar questões pessoais, de mandato e liderança — disse Gleisi.

Juscelino pediu demissão na terça-feira depois de ser denunciado à Justiça pela Procuradoria-Geral da República por causa de um esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares.

Na quarta-feira, depois de participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) em Tegucigalpa, Honduras, Lula já havia falado sobre a possibilidade de indicação de Pedro Lucas:

— O União Brasil tem o direito de me indicar o sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas. Eu vou voltar para o Brasil, e amanhã (hoje) de manhã vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, eu já discuto a nomeação dele — afirmou. Quem é Pedro Lucas Fernandes

Deputado federal em segundo mandato, Pedro Lucas, de 45 anos, assumiu a liderança do União Brasil neste ano. Ele não é próximo de Lula, mas tem relação de estrita confiança com o presidente de seu partido, Antonio Rueda, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O líder do União integrou a comitiva que viajou com o presidente para Japão e Vietnã no fim de março.

O parlamentar é de uma família de políticos maranhenses. Ele foi presidente da Agência Executiva Metropolitana, secretaria responsável por obras da Região Metropolitana de São Luís, durante o governo de Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

No União Brasil desde 2022, Pedro Lucas é de um grupo político que rivalizava com Juscelino Filho, que também é da bancada maranhense da sigla. Formado em administração de empresas, Fernandes foi reeleito em 2022 como o segundo mais votado do Maranhão, com 159.786 votos, atrás apenas da deputada Detinha (PL). Nessa eleição, Juscelino foi o quarto mais votado, com 142.419 votos.