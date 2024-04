Previsâo do tempo: Inmet alerta para 'Perigo Potencial' no Rio e ES

A sexta-feira, 12, terá chuvas intensas em diferentes áreas do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu um alerta de “Perigo Potencial” para acumulado de chuva no Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo, e as regiões Norte e Centro-Oeste também devem receber grande volume de água ao longo do dia.

O mapa abaixo do Inmet apresenta os alertas para esta sexta-feira. A mancha amarela indica dois casos de “Perigo Potencial”. Na área do Rio e Espírito Santo, ele é referente ao acúmulo de chuva. Já na região Norte , Nordeste e Centro-Oeste, o alerta é relativo a ocorrência de chuvas intensas. Enquanto isso, o alerta laranja significa “Perigo” para acumulado de chuva. Veja abaixo:

Inmet emitiu três alertas em diferentes áreas do Brasil, nesta sexta-feira - Foto: Inmet/Reprodução (Inmet/Reprodução)

Após três dias de transtornos causados por chuvas fortes, o estado da Bahia se encontra sem alertas, mas sob atenção pelo Inmet, pois poderá receber chuvas ao longo do dia.

O sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro estão sob alerta amarelo, de “Perigo Potencial” para acumulado de chuva. Isso significa que pode haver chuvas de até 50 mm/dia, com um pequeno risco de alagamentos e deslizamentos.

Áreas afetadas por chuvas intensas ao longo desta sexta-feira - Foto: Inmet/Reprodução (Inmet/Reprodução)

No Centro-Oeste, o Inmet lançou um alerta laranja de “Perigo” para acumulado de chuva. Assim, Brasília, Goiânia, Cuiabá e Palmas devem receber precipitação de até 100 mm/dia. Também podem ocorrer alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios nas cidades afetadas.

Nas demais localidades da região Centro-Oeste e Norte, outro alerta amarelo, que indica “Perigo Potencial”, diz respeito a ocorrência de chuvas intensas. A expectativa é que chuvas de até 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h alcancem essas áreas. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Sul, muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas com trovoadas irão atingir todo o território. As temperaturas continuam baixas, com Curitiba registrando a mínima de 16ºC e Florianópolis máxima de 23ºC.

Na região Sudeste, Rio de Janeiro apresenta céu com muitas nuvens e chuvas isoladas. O norte do estado pode ter um volume maior de chuva e as temperaturas irão variar entre 21ºC e 32ºC. Cenário parecido com o Espírito Santo, que terá céu variando entre encoberto e sol entre nuvens, mas o sul do estado poderá ter chuvas mais fortes. Em Vitória, a temperatura irá ficar entre 25ºC e 29ºC.

Em São Paulo, o dia começa com nuvens no céu, mas sem previsão de chuva. No entanto, no final da manhã e começo de tarde o tempo deve virar e poderá haver pancadas de chuva isoladas até o período da noite. As temperaturas irão variar entre 18ºC e 27ºC. Já em Minas Gerais, há uma baixa possibilidade de chuvas ao longo desta sexta-feira, mesmo com Belo Horizonte podendo ter muitas nuvens. Assim, a mínima deve ficar em 18ºC e a máxima em 30ºC.