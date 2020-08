Poupatempo fará mutirão para emitir RG na próxima semana

As pessoas que precisam solicitar carteira de identidade (RG) com urgência poderão contar com o mutirão de atendimento nos postos do Poupatempo da Sé e de Itaquera, no centro de São Paulo, na segunda, 17, e na terça-feira, 18. O agendamento estará disponível a partir de sábado, 15, e poderá ser feito pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br) ou pelo aplicativo (Poupatempo Digital).

Na data do atendimento, é necessário que as pessoas compareçam às unidades com a certidão de nascimento ou de casamento original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, com um documento de identificação com foto.

A reabertura gradual em oito unidades do estado começará no dia 19 de agosto e terá fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

Na retomada das atividades presenciais serão priorizados apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG. Atualmente, 70% dos serviços oferecidos pelo Detran.SP e 50% dos prestados pelo Poupatempo já estão disponíveis online. Mais de 200 serviços estão sendo digitalizados pelo Poupatempo.