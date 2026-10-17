Flávio Bolsonaro aposta em Paulista cheia para reagir à mobilização da esquerda e fim da 6x1

Flávio Bolsonaro: senador do PL volta para campanha de rua após diminuição da vantagem (Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09h05.
Última atualização em 17 de outubro de 2026 às 09h31.
Flávio Bolsonaro aposta em manifestações convocadas para domingo, 18, para demonstrar força política na reta final do segundo turno contra Lula. A mobilização ocorre após atos de apoiadores do presidente, mudanças na comunicação da campanha petista e uma redução da distância entre os candidatos em pesquisas eleitorais. O senador passou os primeiros dias após o primeiro turno negociando apoios de partidos e adversários derrotados.
Após quase dez dias de foco em agendas para atrair o apoio de candidatos derrotados no primeiro turno e de partidos políticos, o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), deve voltar a apostar na campanha de rua para responder à mobilização de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à aprovação do fim da escala 6x1.
A principal aposta do senador é reunir uma multidão na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo, 18, e demonstrar força política a uma semana do segundo turno.
O ato integra uma série de manifestações convocadas por aliados do candidato, entre eles o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), sob o nome de "Bloquinho do 22".
A convocação ocorre após manifestações de apoiadores de Lula em diferentes cidades, uma reorganização da comunicação da campanha petista e pesquisas eleitorais que passaram a mostrar uma distância menor entre os dois candidatos.
No Datafolha divulgado na quinta-feira, 15, a diferença entre o senador e o petista caiu de quatro para dois pontos percentuais.
Desde o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio concentrou esforços em reuniões com lideranças partidárias e adversários derrotados, em busca de ampliar sua base de apoio. O senador recebeu o respaldo de partidos como PP, União Brasil, Republicanos e Podemos, além dos apoios de Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
A preocupação com a reação da esquerda passou a aparecer nos discursos do candidato. Na terça-feira, 13, durante um encontro com empresários no Clube Monte Líbano, em São Paulo, Flávio alertou apoiadores sobre a mobilização dos adversários e afirmou que a disputa ainda não estava decidida.
No mesmo evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pediu aos presentes que voltassem a vestir as camisas verde e amarela e participassem da manifestação na Paulista. O objetivo, segundo o prefeito, é superar o público reunido pelos apoiadores de Lula no mesmo local no domingo anterior.
A mudança de foco ocorre em meio a críticas de aliados à postura adotada pela campanha nos primeiros dias após o primeiro turno, diante da avaliação de que a vantagem nas urnas e nas pesquisas havia criado um ambiente de confiança excessiva.
A criação do canal no WhatsApp Exército de Lula, pelo deputado federal André Janones, também alertou o entorno de Flávio, que reagiu com a divulgação de um canal parecido do candidato do PL.
A reação da campanha petista começou após o resultado do primeiro turno, quando Flávio terminou a votação à frente de Lula. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o senador recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos.Flávio terminou o primeiro turno com uma vantagem de 1,87 ponto percentual sobre Lula, mas nenhum dos dois candidatos alcançou a maioria dos votos válidos necessária para vencer a eleição.
Desde então, o PT intensificou a mobilização da militância e promoveu mudanças na comunicação digital. As redes sociais do presidente passaram a divulgar novos formatos de conteúdo, incluindo vídeos verticais com mensagens direcionadas ao eleitorado.
A proposta de redução da jornada de trabalho também ganhou destaque após avançar no Senado nesta semana e se tornou um dos temas de confronto entre as campanhas.
Inicialmente, Flávio criticou a iniciativa e a classificou como uma medida eleitoral. Posteriormente, afirmou que votaria a favor da mudança, sob o argumento de que essa seria a vontade da maioria dos trabalhadores. Lula atribuiu a alteração de posicionamento do adversário à pressão das manifestações.
A proposta prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas, com dois dias de descanso e sem redução salarial. A mudança foi aprovada pelo Senado em dois turnos na quarta-feira, 14, e ainda depende da promulgação da emenda constitucional, prevista para sexta-feira, 16.
Diante desse cenário, Flávio voltou a ampliar os compromissos de campanha fora de São Paulo e Brasília. Nesta semana, o senador cumpriu agendas no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. A campanha também busca mobilizar apoiadores em diferentes estados por meio dos atos do "Bloquinho do 22", convocados por Nikolas Ferreira e outros aliados.
A manifestação está marcada para domingo, 18 de outubro de 2026, em São Paulo, a uma semana do segundo turno da eleição presidencial. O horário não foi informado.
É o nome de uma série de manifestações convocadas por aliados de Flávio Bolsonaro para mobilizar apoiadores na reta final do segundo turno. Entre os responsáveis pelas convocações está o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
O senador busca ampliar a mobilização de apoiadores após concentrar os primeiros dias do segundo turno em articulações com partidos e candidatos derrotados. A estratégia também ocorre em resposta às manifestações de apoiadores de Lula e à reorganização da campanha petista.
Flávio recebeu o apoio de PP, União Brasil, Republicanos e Podemos, além dos candidatos derrotados Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%, segundo o TSE. A diferença foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos a favor do senador.
Flávio criticou inicialmente a proposta, classificando-a como uma medida eleitoral. Posteriormente, declarou apoio à redução da jornada e votou a favor da PEC no Senado, em 14 de outubro.
O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026, quando os eleitores escolherão entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).