Pesquisa AtlasIntel: Desaprovação de Lula cai para 53% e aprovação fica em 45,4%

RESUMO ＋ A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada em 23 de setembro mostra que 53% dos eleitores desaprovam o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 45,4% aprovam. A avaliação geral do governo federal também apresenta maioria de avaliações negativas, com 50,9% classificando a gestão como ruim ou péssima. O levantamento indica diferenças entre grupos do eleitorado, com maiores índices de aprovação entre mulheres e moradores do Nordeste.

A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue acima da aprovação, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 23.

O levantamento mostra que 53% reprovam a gestão petista, enquanto 45,4% aprovam. Os eleitores que não souberam responder somam 1,6%. Os números mostram um cenário cristalizado em relação às medições recentes.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 16 de setembro, a desaprovação caiu um ponto percentual, de 54% para 53%, enquanto a aprovação teve uma leve oscilação positiva, dentro da margem de erro.

Quando questionados sobre a avaliação geral da administração federal, 50,9% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Por outro lado, 40,4% classificam a gestão petista como ótima ou boa, e 8,7% a enxergam como regular.

O histórico da avaliação governamental também demonstra forte resiliência nos estratos atuais. Na semana passada, o índice de ruim e péssimo era de 52%, contra 41% de avaliações positivas e 8% que enxergavam a condução do país como regular.

Mulheres e Nordeste concentram maiores índices de aprovação a Lula

O maior suporte ao presidente concentra-se no eleitorado feminino, grupo no qual a aprovação atinge 58,4%, e na região Nordeste, com 55,2%. Entre os eleitores que se declaram agnósticos ou ateus, a aprovação chega a 75,8%.

Em contrapartida, a resistência a Lula é mais aguda entre os homens, segmento em que a desaprovação chega a 68,2%. O grupo evangélico também mantém uma base sólida de oposição, registrando 68,4% de rejeição ao desempenho do mandatário.

Regionalmente, a região Sul do país concentra o maior contingente de insatisfeitos, marcando 66,8% de desaprovação. No recorte financeiro, as famílias com renda mensal entre R$ 2.000 e R$ 3.000 formam a faixa que mais desaprova o presidente, com 63,8%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04739/2026.