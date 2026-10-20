RESUMO ＋ Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra a governadora Mailza Assis (PP) com 50% das intenções de voto no segundo turno pelo governo do Acre, contra 35% de Alan Rick (Republicanos). Nos votos válidos, Mailza registra 59%, ante 41% do adversário. O levantamento também aponta que Alan Rick tem a maior rejeição, de 37%, enquanto 94% dos eleitores afirmam já ter decidido o voto.

Na reta final do segundo turno pelo governo do Acre, a governadora Mailza Assis (PP) lidera a disputa, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. No cenário estimulado, a mandatária registra 50% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Alan Rick (Republicanos), marca 35%.

Votos em branco e nulos somam 11%, enquanto 4% não souberam ou não responderam. Quando considerados apenas os votos válidos do segundo turno, que excluem brancos e nulos, a candidata do PP amplia a vantagem. Neste recorte, Mailza atinge 59%, contra 41% do candidato do Republicanos.

No levantamento espontâneo, em que os nomes dos políticos não são apresentados previamente aos entrevistados, a tendência se mantém. Mailza Assis pontua com 49%, enquanto Alan Rick é lembrado por 33% dos eleitores.

Rejeição e certeza de voto

O levantamento também mensurou a rejeição aos candidatos nesta reta final. Alan Rick lidera o índice e não seria votado de jeito nenhum por 37% do eleitorado no segundo turno. Já a rejeição de Mailza fica em 29%. Aqueles que rejeitam ambos somam 18%, e 16% não rejeitam nenhum dos postulantes.

A pesquisa mostra ainda um alto grau de consolidação do cenário eleitoral, com 94% dos eleitores decididos. Entre os eleitores de Mailza, 87% afirmam que não mudariam de voto de jeito nenhum. Na base de Alan Rick, 84% garantem a mesma certeza.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 a 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não especificado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo AC-09297/2026.