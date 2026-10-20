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Real Time Big Data: Mailza tem 50% e Alan Rick, 35%, no 2º turno no Acre

94% dos eleitores estão decididos. Entre os eleitores de Mailza, 87% afirmam que não mudariam de voto de jeito nenhum. Na base de Alan Rick, 84% garantem a mesma certeza

Acre: Mailza atinge 59% dos votos válidos, contra 41% de Alan (Facebook/TSE/Montagem EXAME/Flickr)

Acre: Mailza atinge 59% dos votos válidos, contra 41% de Alan (Facebook/TSE/Montagem EXAME/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17h39.

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RESUMO ＋

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra a governadora Mailza Assis (PP) com 50% das intenções de voto no segundo turno pelo governo do Acre, contra 35% de Alan Rick (Republicanos). Nos votos válidos, Mailza registra 59%, ante 41% do adversário. O levantamento também aponta que Alan Rick tem a maior rejeição, de 37%, enquanto 94% dos eleitores afirmam já ter decidido o voto.

Na reta final do segundo turno pelo governo do Acre, a governadora Mailza Assis (PP) lidera a disputa, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. No cenário estimulado, a mandatária registra 50% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Alan Rick (Republicanos), marca 35%.

Votos em branco e nulos somam 11%, enquanto 4% não souberam ou não responderam. Quando considerados apenas os votos válidos do segundo turno, que excluem brancos e nulos, a candidata do PP amplia a vantagem. Neste recorte, Mailza atinge 59%, contra 41% do candidato do Republicanos.

No levantamento espontâneo, em que os nomes dos políticos não são apresentados previamente aos entrevistados, a tendência se mantém. Mailza Assis pontua com 49%, enquanto Alan Rick é lembrado por 33% dos eleitores.

Rejeição e certeza de voto

O levantamento também mensurou a rejeição aos candidatos nesta reta final. Alan Rick lidera o índice e não seria votado de jeito nenhum por 37% do eleitorado no segundo turno. Já a rejeição de Mailza fica em 29%. Aqueles que rejeitam ambos somam 18%, e 16% não rejeitam nenhum dos postulantes.

A pesquisa mostra ainda um alto grau de consolidação do cenário eleitoral, com 94% dos eleitores decididos. Entre os eleitores de Mailza, 87% afirmam que não mudariam de voto de jeito nenhum. Na base de Alan Rick, 84% garantem a mesma certeza.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 a 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não especificado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo AC-09297/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa para governador do Acre? ＋

A governadora Mailza Assis (PP) aparece com 50% das intenções de voto no segundo turno, contra 35% de Alan Rick (Republicanos), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada em 20 de outubro de 2026. A diferença é de 15 pontos percentuais.

Qual é o resultado da pesquisa para governador do Acre em votos válidos? ＋

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Mailza Assis registra 59% das intenções de voto, enquanto Alan Rick aparece com 41%. A diferença entre os candidatos é de 18 pontos percentuais.

Mailza Assis e Alan Rick estão tecnicamente empatados? ＋

Não. Mailza Assis tem 50% das intenções de voto, contra 35% de Alan Rick. A diferença de 15 pontos percentuais supera a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O que mostra a pesquisa espontânea para governador do Acre? ＋

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Mailza Assis registra 49% das intenções de voto, enquanto Alan Rick aparece com 33%.

Qual candidato tem a maior rejeição no Acre? ＋

Alan Rick registra 37% de rejeição, enquanto Mailza Assis tem 29%. Outros 18% dos entrevistados afirmam rejeitar ambos os candidatos, e 16% dizem não rejeitar nenhum deles.

Quantos eleitores do Acre já decidiram o voto? ＋

Segundo o Real Time Big Data, 94% dos entrevistados afirmam já ter decidido o voto. Entre os eleitores de Mailza Assis, 87% dizem que não mudariam de candidata de jeito nenhum. Entre os apoiadores de Alan Rick, esse percentual é de 84%.

Quando foi realizada a pesquisa Real Time Big Data no Acre? ＋

O levantamento entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O contratante não foi especificado nas informações apresentadas. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo AC-09297/2026.

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