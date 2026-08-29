Pesquisa Vox Brasil: desaprovação de Lula chega a 53,3%, maior nível do ano

A desaprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 53,3% no fim de agosto, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada neste sábado, 29. O resultado representa uma alta de três pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, quando o índice estava em 50,3%. A aprovação da gestão federal aparece em 45,1%, enquanto 1,6% dos entrevistados não souberam responder ou não opinaram.

A avaliação negativa do governo Lula atingiu o maior patamar desde o início da série apresentada pela Vox Brasil, enquanto a aprovação recuou de 48,9% para 45,1% em um mês.

No fim de julho, a desaprovação do governo federal era de 50,3%, enquanto a aprovação somava 48,9%. A nova rodada indica uma ampliação da diferença entre os dois indicadores.

O período de maior equilíbrio recente ocorreu no início de junho, quando os índices estavam praticamente empatados: 49,1% de aprovação e 49,3% de desaprovação.

Desde junho, a desaprovação da gestão federal avançou quatro pontos percentuais, enquanto a aprovação caiu quatro pontos no mesmo período

Diferenças no perfil do eleitorado

Embora a pesquisa não apresente recortes de aprovação do governo por faixa de renda, os dados de intenção de voto no primeiro turno mostram diferenças no comportamento eleitoral entre grupos econômicos.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, Lula registra 55% das intenções de voto.

No grupo com renda superior a dez salários mínimos, o presidente aparece com 29,9%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) soma 43,7% das intenções de voto.

Os dados indicam uma diferença no desempenho eleitoral dos candidatos por faixa de renda, mas não medem diretamente a aprovação ou desaprovação do governo dentro desses grupos.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre 25 e 27 de agosto de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar.

A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05519/2026.