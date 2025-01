Peruíbe tem adiantamento do Bolsa Família e BPC: 'vida vai demorar a voltar ao normal', diz prefeito

O prefeito de Peruíbe, Felipe Bernardo (PSD), afirmou que o município está “voltando ao normal”, mas ressaltou que vai demorar "muito tempo” para que as famílias afetadas pelas enchentes recuperem a estabilidade. Segundo Bernardo, benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) foram antecipados para os atingidos.

De acordo com o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), o pagamento será realizado na próxima segunda-feira para 6.920 famílias, totalizando R$ 4,7 milhões.

O governo do Estado de São Paulo decretou estado de emergência em Peruíbe devido às chuvas intensas. Segundo a Defesa Civil, a precipitação acumulou 263 milímetros em 24 horas, superando a média prevista para janeiro, de 236 mm. No pior momento, mais de 463 pessoas ficaram desabrigadas.

O prefeito destacou a importância da ajuda humanitária e da doação de alimentos, afirmando que as famílias ainda enfrentam dificuldades com a perda de bens materiais. “O retorno à normalidade será lento. As pessoas perderam móveis, eletrodomésticos, e estão recebendo kits básicos, mas a vida como era antes da enchente ainda está longe de ser retomada.”

Antecipação de benefícios e possíveis auxílios

A antecipação do Bolsa Família é uma medida comum em casos de emergências ou calamidades públicas. Ela já foi adotada, por exemplo, durante as enchentes de maio no Rio Grande do Sul.

Além disso, a prefeitura estuda implementar um auxílio aluguel para atender famílias que perderam suas casas. No entanto, o principal desafio continua sendo a estrutura e a perda de bens materiais.

"Não há previsão de chuvas intensas como as registradas nos dias 7 e 8 de janeiro. A Defesa Civil informa que o cenário atual indica chuvas moderadas", afirmou o prefeito.

Medidas emergenciais contra enchentes

Nesta segunda-feira, Felipe Bernardo se reuniu na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para discutir a dispensa de licenciamento ambiental para o desassoreamento de rios, uma medida essencial para prevenir novas enchentes.

Outras ações emergenciais, como a liberação de convênios para contenção de encostas, também foram debatidas. Apesar da melhora nas condições climáticas, o tamanho total dos prejuízos ainda está sendo calculado.

"Muitas vias públicas ainda estavam alagadas no final de semana. Não conseguimos finalizar o levantamento de danos em galerias, bocas de lobo e outros pontos críticos", explicou o prefeito.

O governo do Estado já anunciou o envio de equipamentos, como escavadeiras e caminhões, para o desassoreamento do Rio Preto. Essa operação, que começa nesta quarta-feira, 15, deve melhorar o escoamento de águas na região.

Ajuda às famílias e doações

Apesar de a água ter baixado significativamente, cerca de 200 pessoas permanecem desabrigadas nesta segunda-feira. A prefeitura distribuiu kits de limpeza, higiene, alimentação e colchões para as famílias afetadas.

Os itens estão sendo entregues mediante cadastro no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Caraguava ou CRAS Vila Erminda, que funcionam das 9h às 17h.

Quem deseja ajudar pode realizar doações diretamente no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Avenida São João, 664, no centro da cidade, entre 8h e 17h.