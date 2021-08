Parque pega fogo em SP e moradores relatam 'chuva de cinzas' na capital

Tempo seco, altas temperaturas e falta de chuvas deixam áreas de mata mais inflamáveis, e bombeiros têm dificuldades em controlar incêndios

Um incêndio atingiu o Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, neste domingo. Moradores relatam uma "chuva de cinzas" que chega a vários bairros da região central da capital paulista.

O fogo teria sido causado pela queda de um balão em uma área de mata seca. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para controlar as chamas no parque, que possui quase 2 mil hectares, com vegetação de cerrado.

Ao menos dois caminhões dos Bombeiros e viaturas menores foram encaminhados ao local. As temperaturas altas e a baixa umidade do ar favorecem a propagação de incêndios nesta época do ano. O ar seco e a falta de chuvas também deixam as florestas mais inflamáveis e dificultam o combate a incêndios.

No sábado, autoridades também foram acionadas após um incêndio em uma área próxima a uma comunidade indígena no Jaraguá, na Zona Norte da capital paulista