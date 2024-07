Parque dos Lençóis Maranhenses é declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses recebeu nesta sexta-feira, 26, o título de Patrimônio Natural da Humanidade, concedido pela Unesco. A indicação foi aprovada pelo comitê do órgão em reunião realizada em Nova Déli, na Índia. Com uma área de mais de 155 mil hectares, o parque fica localizado no noroeste do Maranhão.

O título de Patrimônio Natural da Humanidade já foi dado a outros pontos do território nacional. São eles: Pantanal (MT/MS), Amazônia Central (AM), Costa do Descobrimento (BA/ES), complexo Ilhas Atlânticas (Fernando de Noronha e Atol das Rocas), Parque Nacional do Iguaçu (PR), Vale do Ribeira (PR/SP) e complexo Chapada dos Veadeiros/Parque das Emas (GO).

O selo valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade de sua preservação. A documentação da candidatura do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses estava pronta desde 2018 no Ministério das Relações Exteriores, mas o processo ficou paralisado no governo Bolsonaro.

A movimentação ocorreu após, em agosto de 2023, avaliadores da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) realizarem uma visita técnica do parque a pedido da Unesco. Participaram representantes do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental (ICMBio) e do governo do Maranhão.

Segundo a Unesco, entre os dez itens exigidos para a concessão deste título, há como pré-requisito básico que "os locais precisam ter um valor universal excepcional". Além disso, precisam representar certo tipo de arquitetura ou tecnologia, uma tradição cultural ou uma cultura perdida.