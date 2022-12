Pacote é deixado próximo ao STF e é analisado pela PM do DF; local está isolado

Um pacote foi deixado perto de uma via próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta sexta-feira, 30.

As forças de Segurança do Distrito Federal foram acionadas e avaliam seu conteúdo. O prédio da Corte está isolado; ninguém pode entrar ou sair do local.

Na terça, 27, uma mochila foi deixada no Setor Hoteleiro Norte e havia a desconfiança de uma bomba, que foi descartada em seguida.

Os episódios acontecem às vésperas da posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, 1º.

