Pacheco quer discutir pautas com Bolsonaro e Guedes nos próximos dias

Recém-eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) pretende se encontrar nos próximos dias com o novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar da agenda do governo federal no Congresso. A ideia é aliar as estratégias entre a Câmara, o Senado e o Executivo, disse o senador, nesta terça-feira, 2.

"Vamos buscar já uma agenda imediata com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente da República, para poder aliarmos as estratégias comuns da Casa, do Senado, da Câmara e do próprio governo federal", disse Pacheco, em entrevista coletiva. Ele tem reunião marcada com Lira nesta terça-feira, após a sessão do Senado que definirá quem ocupará cada cargo na Mesa Diretora da Casa, à tarde.

O presidente do Senado também disse que pretende se encontrar com Paulo Guedes, "para alinhar todas as expectativas em relação à pauta do governo federal". Ele lembrou que a discussão sobre a volta do auxílio emergencial é um compromisso de campanha. "Vamos discutir isso. Estava no meu discurso ontem, no compromisso que fiz, uma discussão com a equipe econômica do governo para identificarmos a compatibilização da responsabilidade fiscal com a assistência social", disse.

Segundo Pacheco, a solução para o fim do auxílio pode ser encaminhada na forma de "algum programa análogo" ou por um incremento ao programa Bolsa Família. "Vamos ouvir os especialistas nisso, com os fundamentos econômicos, para nós encontrarmos esse caminho", disse. "O que nós precisamos ter, e eu reconheço, é agilidade para isso", completou.

Prioridades

Uma das primeiras iniciativas de Pacheco, ainda nesta semana, será instalar a Comissão Mista de Orçamento (CMO), para votar o Orçamento de 2021, ainda pendente. Segundo ele, a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve ser aprovada até março. "É algo que realmente o Parlamento deve ao Brasil", afirmou. O colegiado não funcionou no ano passado devido a brigas internas na Câmara, entre Lira e o então presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Na primeira sessão deliberativa, marcada para esta quinta-feira, 4, Pacheco pretende pautar a Medida Provisória (MP) 998, também conhecida como MP do setor elétrico, que vence em 9 de fevereiro. O texto, entre outros pontos, prevê o remanejamento de recursos no setor para permitir a redução de tarifas de energia.

Outra medida no radar para as próximas sessões é a MP 1003, que cria um plano para a compra de vacinas contra a covid-19, que vence no início de março. Por se tratar de MP, o texto já está em vigor. "Também vamos definir o relator nos próximos dias", garantiu.