Obra do metrô desaba em São Paulo e interdita Marginal Tietê

Um acidente na obra do Metrô da Linha 6-Laranja, entre da Ponte do Piqueri e da Freguesia do Ô, no sentido Ayrton Senna, na Zona Norte de São Paulo, interditou totalmente a Marginal Tietê na manhã desta terça-feira, 1. Segundo informações do corpo de bombeiros, não há vítimas registradas.

Um desmoronamento ocorreu por volta das 9h e abriu um buraco na pista local. O trânsito no local está totalmente bloqueado, o que causa lentidão para quem trafega pela área. Parte de uma das faixas da pista local da Marginal já cedeu e há risco de colapso das demais pistas da via.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a escavação feita por um "tatuzão" -- maquina que realiza a abertura de tuneis -- atingiu algum rio ou adutora, o que fez com que o túnel escavado se inundasse. Segundo a corporação, todos os trabalhadores conseguiram sair do local e dois funcionários da obra que tiveram contato com a água contaminada foram socorridos “por precaução”.

A Secretária de Transportes Metropolitanos diz que está apurando a ocorrência. A Sabesp foi acionada. Imagens aéreas da TV Globo mostraram o asfalto se desfazendo e uma grande quantidade de água dentro do local onde a construção ocorria.

O governador João Doria informou em publicação em sua conta do Twitter que determinou apuração imediata da causa do acidente e elaboração de um plano para normalização do tráfego da Marginal. "Determinei apuração imediata das causas e elaboração de plano da concessionária responsável pela obra, junto à prefeitura da capital, para normalização do tráfego da Marginal rapidamente. E que as obras possam ser reiniciadas, com segurança, o mais breve possível", disse.

Obra do metrô acaba de desmoronar e "engolir" um pedaço da Marginal Tietê em SP 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/g4qJ8hqI73 — Gianvitor Dias 😼 (@Gianvitor) February 1, 2022

Dados da CET já mostravam o efeito do bloqueio sobre os indicadores de lentidão no trânsito da cidade. Por volta das 10h a lentidão atingiu a média superior do registro, com 5,9% das vias monitoradas. A Marginal sentido Ayrton Senna registrava engarrafamento estimado de 7 quilômetros, o que se reflete também em outras ruas e avenidas das imediações. Havia também lentidão no sentido contrário da Marginal Tietê.

A obra da Linha 6-Laranja é responsabilidade da concessionária Acciona. A empresa informa que apura o ocorrido.

Acidente na Linha Amarela em 2007

Esse não é o primeiro acidente em obras do Metrô na cidade de São Paulo. Em 2007, um desmoronamento no canteiro de obras da Linha-4 Amarela onde estava sendo construída a estação Pinheiros provocou a abertura de uma cratera de 80 metros de diâmetro próximo da Marginal Pinheiros. Sete pessoas foram soterradas no desabamento e morreram.

Com informações do Estadão Conteúdo.