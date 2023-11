O que é trabalho de cuidado? Assunto é tema da redação do Enem deste ano

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou que o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". O termo, apesar de ter ganho força nos útlimos anos, ainda não é tão conhecido no Brasil.

Também conhecido como "economia do cuidado", ou "work care", o termo engloba as atividades desempenhadas por pessoas que se dediquem a prestar serviços orientados à satisfação de necessidades físicas ou psicológicas de terceiros, bem como à promoção da criação e desenvolvimento de crianças e jovens. São cuidadores de crianças, idosos e pessoas com deficiência, por exemplo.

O que é trabalho de cuidado?

O termo "Trabalho de Cuidado" vem de "work care", e tem sido utilizado para caracterizar as atividades que são desenvolvidas no âmbito da economia dos cuidados. Nele, cabe, por exemplo, o trabalho doméstico, remunerado ou não, o serviço prestado por cuidadores de idosos e pessoas com deficiência, os serviços prestados por profissionais de saúde em centros hospitalares bem como os serviços prestados no âmbito de creches e berçários.

Há portanto, vários segmentos do care e, dentre as possíveis segmentações, estão os trabalhos remunerados e aqueles não remunerados. O tema tem ganho relevância justamente na parcela das atividades não remuneradas, que são invisíveis ao mercado e a governos. O debate é sobre como dar visibilidade para os trabalhos do cuidado que ocorrem dentro das famílias ou entre conhecidos próximos de forma gratuita.

"O tema suscita ainda a questão de desigualdade entre gêneros, pois as mulheres perfazem a maioria dos trabalhadores dos cuidados, principalmente nos trabalhos domésticos", diz artigo da Câmara dos Deputados.

Por que as mulheres estão no centro do debate?

Pesquisa da entidade não governamental Oxfam Brasil indica que mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas, todos os dias, ao trabalho de cuidado não remunerado. "Além disso, as mulheres e meninas são responsáveis por mais de três quartos do cuidado não remunerado realizado no mundo, e representam dois terços da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas", diz o artigo.

Na redação do Enem 2023, os participantes precisam escrever sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado, justamente, pela mulher no Brasil.

Como precisa ser uma redação do Enem?

Na redação do Enem, os candidatos deverão fazer um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, defendendo um ponto de vista (uma opinião a respeito do tema proposto), apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão. Também deve ser elaborada uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos.

A Cartilha do Participante também define que o repertório na redação é extremamente importante na avaliação. O elemento “configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante”.

Quais são as competências exigidas na redação do Enem? Segundo o Inep, ao elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas do texto: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Histórico de temas que foram redação do Enem