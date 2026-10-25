O horário da votação será estendido?

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu neste domingo, 25, a extensão do horário de votação no segundo turno das eleições de 2026, após problemas na circulação de ônibus em Salvador e São Paulo. As urnas fecham oficialmente às 17h. Até o momento citado pela matéria, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não havia se manifestado sobre uma eventual mudança.

Com o problema na circulação de ônibus em grandes cidades como Salvador e São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu na tarde deste domingo que o horário da votação do segundo turno das eleições presidenciais fosse estendido. Oficialmente, as urnas fecham às 17 horas.

Até o momento, não há qualquer posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito dessa eventual mudança.

SPTrans diz que recebeu ordem para operar 100% dos ônibus a menos de 12 horas do 2º turno

A SPTrans afirma que recebeu às 13h10 de sábado, 24, a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para colocar 100% da frota de ônibus municipais em circulação neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições de 2026. Segundo a empresa, a notificação chegou com menos de 12 horas de antecedência em relação ao início da operação.

Em comunicado, a SPTrans informou que, às 13h32, 22 minutos após receber a determinação, comunicou às concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade para que adotassem as medidas necessárias ao cumprimento da ordem.

SPTrans aponta dificuldades para ampliar frota de ônibus

Segundo a empresa, a mudança exigiu uma reorganização imediata das escalas, jornadas e rotinas dos operadores. A SPTrans afirma que a programação dos funcionários já considerava as folgas e a necessidade de garantir condições para que eles pudessem votar.

A empresa também defende que o planejamento original foi elaborado com base em dados de demanda e critérios técnicos. No domingo anterior, durante o primeiro turno, aproximadamente 6,9 mil ônibus estavam em operação, com oferta de cerca de 8 milhões de lugares e transporte de 3,4 milhões de passageiros.

Ônibus com adesivos de Lula são impedidos de sair de garagens em Salvador

Ao menos 75 ônibus do transporte público de Salvador foram impedidos de sair das garagens neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições de 2026. A interrupção provocou reclamações de passageiros e levou a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, a acionar a Justiça Eleitoral contra o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e proprietários das empresas de transporte.

A federação pediu ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a aplicação de multa de R$ 1 milhão por hora enquanto persistisse a situação relatada, segundo o Metrópoles. Não há informação sobre decisão judicial referente ao pedido.