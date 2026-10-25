O horário da votação será estendido?

Eleições 2026 - Justiça Eleitoral - Cabine de votação Foto: Leandro Fonseca data: 04/10/2026 (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h28.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 15h30.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu neste domingo, 25, a extensão do horário de votação no segundo turno das eleições de 2026, após problemas na circulação de ônibus em Salvador e São Paulo. As urnas fecham oficialmente às 17h. Até o momento citado pela matéria, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não havia se manifestado sobre uma eventual mudança.
Com o problema na circulação de ônibus em grandes cidades como Salvador e São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu na tarde deste domingo que o horário da votação do segundo turno das eleições presidenciais fosse estendido. Oficialmente, as urnas fecham às 17 horas.
Até o momento, não há qualquer posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito dessa eventual mudança.
A SPTrans afirma que recebeu às 13h10 de sábado, 24, a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para colocar 100% da frota de ônibus municipais em circulação neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições de 2026. Segundo a empresa, a notificação chegou com menos de 12 horas de antecedência em relação ao início da operação.
Em comunicado, a SPTrans informou que, às 13h32, 22 minutos após receber a determinação, comunicou às concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade para que adotassem as medidas necessárias ao cumprimento da ordem.
Segundo a empresa, a mudança exigiu uma reorganização imediata das escalas, jornadas e rotinas dos operadores. A SPTrans afirma que a programação dos funcionários já considerava as folgas e a necessidade de garantir condições para que eles pudessem votar.
A empresa também defende que o planejamento original foi elaborado com base em dados de demanda e critérios técnicos. No domingo anterior, durante o primeiro turno, aproximadamente 6,9 mil ônibus estavam em operação, com oferta de cerca de 8 milhões de lugares e transporte de 3,4 milhões de passageiros.
Ao menos 75 ônibus do transporte público de Salvador foram impedidos de sair das garagens neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições de 2026. A interrupção provocou reclamações de passageiros e levou a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, a acionar a Justiça Eleitoral contra o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e proprietários das empresas de transporte.
A federação pediu ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a aplicação de multa de R$ 1 milhão por hora enquanto persistisse a situação relatada, segundo o Metrópoles. Não há informação sobre decisão judicial referente ao pedido.
Luiz Inácio Lula da Silva pediu a extensão após problemas na circulação de ônibus em grandes cidades como Salvador e São Paulo. Oficialmente, as urnas fecham às 17h.
Até o momento citado pela matéria, o Tribunal Superior Eleitoral não havia se manifestado sobre uma eventual extensão do horário de votação no segundo turno.
Segundo a SPTrans, a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo chegou às 13h10 de sábado, 24, menos de 12 horas antes do início da operação de domingo. A empresa afirma que comunicou as concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais às 13h32.
Segundo a SPTrans, a ordem exigiu a reorganização imediata das escalas, jornadas e rotinas dos operadores. A empresa afirma que a programação dos funcionários já considerava folgas e condições para que eles pudessem votar.
Segundo a SPTrans, cerca de 6,9 mil ônibus operaram no primeiro turno, com oferta aproximada de 8 milhões de lugares. A empresa informa que 3,4 milhões de passageiros foram transportados.
Ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair das garagens após aparecerem com adesivos de Lula. Segundo o Metrópoles, a Federação Brasil da Esperança pediu ao TRE-BA multa de R$ 1 milhão por hora, mas a matéria informa que não havia decisão judicial sobre o pedido.