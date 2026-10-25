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O horário da votação será estendido?

O presidente Lula pediu a ampliação do horário de votação em razão dos problemas com ônibus em Salvador e São Paulo

Eleições 2026 - Justiça Eleitoral - Cabine de votação Foto: Leandro Fonseca data: 04/10/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Eleições 2026 - Justiça Eleitoral - Cabine de votação Foto: Leandro Fonseca data: 04/10/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h28.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 15h30.

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RESUMO ＋

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu neste domingo, 25, a extensão do horário de votação no segundo turno das eleições de 2026, após problemas na circulação de ônibus em Salvador e São Paulo. As urnas fecham oficialmente às 17h. Até o momento citado pela matéria, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não havia se manifestado sobre uma eventual mudança.

Com o problema na circulação de ônibus em grandes cidades como Salvador e São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu na tarde deste domingo que o horário da votação do segundo turno das eleições presidenciais fosse estendido. Oficialmente, as urnas fecham às 17 horas.

Até o momento, não há qualquer posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito dessa eventual mudança.

SPTrans diz que recebeu ordem para operar 100% dos ônibus a menos de 12 horas do 2º turno

A SPTrans afirma que recebeu às 13h10 de sábado, 24, a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para colocar 100% da frota de ônibus municipais em circulação neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições de 2026. Segundo a empresa, a notificação chegou com menos de 12 horas de antecedência em relação ao início da operação.

Em comunicado, a SPTrans informou que, às 13h32, 22 minutos após receber a determinação, comunicou às concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade para que adotassem as medidas necessárias ao cumprimento da ordem.

SPTrans aponta dificuldades para ampliar frota de ônibus

Segundo a empresa, a mudança exigiu uma reorganização imediata das escalas, jornadas e rotinas dos operadores. A SPTrans afirma que a programação dos funcionários já considerava as folgas e a necessidade de garantir condições para que eles pudessem votar.

A empresa também defende que o planejamento original foi elaborado com base em dados de demanda e critérios técnicos. No domingo anterior, durante o primeiro turno, aproximadamente 6,9 mil ônibus estavam em operação, com oferta de cerca de 8 milhões de lugares e transporte de 3,4 milhões de passageiros.

Ônibus com adesivos de Lula são impedidos de sair de garagens em Salvador

Ao menos 75 ônibus do transporte público de Salvador foram impedidos de sair das garagens neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições de 2026. A interrupção provocou reclamações de passageiros e levou a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, a acionar a Justiça Eleitoral contra o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e proprietários das empresas de transporte.

A federação pediu ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a aplicação de multa de R$ 1 milhão por hora enquanto persistisse a situação relatada, segundo o Metrópoles. Não há informação sobre decisão judicial referente ao pedido.

 

'Perguntas frequentes'

Por que Lula pediu a extensão do horário de votação? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva pediu a extensão após problemas na circulação de ônibus em grandes cidades como Salvador e São Paulo. Oficialmente, as urnas fecham às 17h.

O TSE autorizou a ampliação do horário de votação? ＋

Até o momento citado pela matéria, o Tribunal Superior Eleitoral não havia se manifestado sobre uma eventual extensão do horário de votação no segundo turno.

Quando a SPTrans recebeu a ordem para operar com 100% da frota? ＋

Segundo a SPTrans, a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo chegou às 13h10 de sábado, 24, menos de 12 horas antes do início da operação de domingo. A empresa afirma que comunicou as concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais às 13h32.

Por que a SPTrans relatou dificuldades para ampliar a frota? ＋

Segundo a SPTrans, a ordem exigiu a reorganização imediata das escalas, jornadas e rotinas dos operadores. A empresa afirma que a programação dos funcionários já considerava folgas e condições para que eles pudessem votar.

Quantos ônibus circularam em São Paulo no primeiro turno? ＋

Segundo a SPTrans, cerca de 6,9 mil ônibus operaram no primeiro turno, com oferta aproximada de 8 milhões de lugares. A empresa informa que 3,4 milhões de passageiros foram transportados.

O que aconteceu com os ônibus de Salvador no segundo turno? ＋

Ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair das garagens após aparecerem com adesivos de Lula. Segundo o Metrópoles, a Federação Brasil da Esperança pediu ao TRE-BA multa de R$ 1 milhão por hora, mas a matéria informa que não havia decisão judicial sobre o pedido.

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