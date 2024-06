Nível do Guaíba volta a subir e ultrapassa cota e inundação nesta segunda-feira

O nível do Guaíba, medido oficialmente junto à estação Usina do Gasômetro, em Porto Alegre (RS), voltou a superar a cota de inundação (de 3m60cm) na madrugada desta segunda-feira, 3. Na última medição, realizada às 7h15min, a altura da água está em 3m86cm, o que representa um aumento de 43 centímetros nas últimas seis horas. A informação é do portal Zero Hora.

Em uma publicação do Metsul no X (antigo Twitter) é possível ver que a altura da água no piso do cais Mauá está em cerca de 15 cm (extravasa na Avenida Mauá com 30 cm sobre o cais).

https://x.com/metsul/status/1797590149888364658

Ainda segundo o MetSul, nesta segunda-feira uma frente fria avança pelo estado com muitas nuvens e chuva irregular e com baixos volumes na maioria das áreas. O tempo melhora no decorrer do dia no Oeste e no Sul, e em quase todo o Rio Grande do Sul até o fim do dia.

Apesar da possibilidade de chuva, o órgão de meteorologia afirma não ter previsão de a chuva causar repique de cheias de rios no estado.

Porto Alegre vai ter máxima de 14ºC a 15ºC com mínima ao redor de 10ºC à noite.