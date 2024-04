'Não vamos permitir invasões em São Paulo', diz Tarcísio sobre 'abril vermelho' do MST

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não vai permitir que o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) invada terras no estado, um dos alvos das ocupações e atos do "abril vermelho" neste ano. A declaração foi dada em entrevista à CNN nesta segunda-feira.

— Não vamos permitir invasões em São Paulo — afirmou Tarcísio. — Temos sido rápidos nestas desmobilizações.

Desde o começo do mês, o MST ocupou terras em dois municípios paulistas, Agudos e Campinas, onde a Fazenda Mariana. Segundo o movimento, a área de cerca de 200 hectares é administrada por uma empresa do setor imobiliário, e está "tomada por pastagem degradada e há anos não cumpre sua função social".

Além de São Paulo, outros dez estados foram alvo de invasões até o momento: Bahia, Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Goiás, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Norte e Pará.

O MST também está com mobilização em 14 estados, com 27 ações em andamento, entre invasões, marchas e protestos.

A onda de invasões faz parte do “abril vermelho”, que ocorre anualmente no mês de aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, que deixou 19 mortos em 1996. No período, o movimento tradicionalmente promove marchas e invasões.