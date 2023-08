Marco temporal: Mendonça questiona se deve participar do julgamento

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), submeteu uma questão de ordem no julgamento que discute a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

Ele quer discutir se poderá votar no julgamento ou deve se declarar suspeito por ter atuado como advogado-geral da União no processo durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento da questão de ordem proposta pelo ministro foi marcado para a sessão virtual que será realizada entre os dias 4 e 14 de agosto.

A análise do marco temporal foi suspensa em junho por pedido de vista de Mendonça. O placar estava em 2 a 1 para acabar com a tese, segundo a qual os indígenas só podem reivindicar a posse de terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição em 1988.

Mendonça se comprometeu a devolver o processo a tempo de a presidente da Corte, Rosa Weber, proferir seu voto. Ela se aposenta em outubro. Na terça-feira, 1º, ao ser questionado por jornalistas se pretende liberar o julgamento em breve, Mendonça reforçou esse compromisso e disse estar estudando o caso.