Manifestação em ponto clássico de Ipanema critica presença do Irã na Cúpula dos Brics

Uma manifestação contra o Irã chamou a atenção de quem passava pelo Posto 9 da praia de Ipanema neste domingo (06). Bandeiras arco-íris e forcas foram colocadas na altura da rua Farme de Amoedo, ponto conhecido da comunidade LGBTQIAPN+ no Rio. No meio delas, cartazes pretos com os dizeres: "O Irã mata gays em praça pública".

O protesto foi organizado pela ONG StandWithUs a fim de conscientizar cariocas e turistas sobre a criminalização do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo no país. O Irã é um dos participantes do encontro dos Brics, que acontece neste domingo (6) e na segunda-feira (7) no Rio.

O jornalista Bruno Bimbi, gerente de estratégia e política da StandWithUs Brasil, divulgou a manifestação em suas redes sociais, com a legenda em espanhol. "A cúpula do BRICS está começando no Rio de Janeiro, e estamos aqui para receber a delegação iraniana como ela merece". Nos comentários, elogios e aplausos à iniciativa da ONG, que combate o antissemitismo.

No sábado, a coluna do Ancelmo Góis já havia noticiado um protesto da mesma ONG em um casarão no começo da Av. Niemeyer, onde funcionou o antigo Hotel Leblon. Uma enorme faixa com os dizeres: "O regime iraniano mata gays e mulheres em praça pública. O regime do Irã não pode ser amigo do Brasil."