Lula, Haddad, BNDES e Caixa se reúnem com varejistas; Magalu, Carrefour e GPA estão presentes

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, promove nesta quarta-feira, 14, uma reunião fechada com associados do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Pelo lado do governo, compõem a mesa de discussões o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a presidente da Caixa, Rita Serrano, e os diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Nelson Barbosa e Tereza Campello. O encontro começa perto do fim da manhã desta quarta e ocorre no Salão Leste do Palácio do Planalto.

A pauta do encontro não foi divulgada. Entre os empresários, marca presença a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano.

Nesta semana, o IDV se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na ocasião, Trajano foi incisiva ao cobrar do chefe da autarquia a redução dos juros básicos do País.

Além do Magalu, estão representadas na reunião empresas como o Carrefour, envolvido em uma série de casos de racismo criticados publicamente por Lula; Petz, RaiaDrogasil e Grupo Pão de Açúcar.

Veja, abaixo, os empresários presentes na reunião com Lula: