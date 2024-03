Lula anuncia 100 novas unidades de Institutos Federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta terça-feira a construção de 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que estarão espalhados por todos os estados do país. Ao todo, os novos institutos irão abrir 140 mil novas vagas, a maior parte em cursos técnicos.

As novas obras terão o investimento de R$2,5 bilhões por meio do Novo Pac. O governo vai investir também R$ 1,4 bilhão para melhorias nas unidades já existente.

Onde serão as unidades?

O Nordeste será a região com o maior número de novos Institutos Federais no momento, recebendo 38 campi. Em seguida, está o sudeste, com 27 novos campi; o Sul, com 13; Norte, com 12; e Centro-Oeste, com 10.

Entre os estados, São Paulo será o com mais municípios beneficiados, com 12 cidades atendidas. Minas Gerais e Bahia terão oito municípios atendidos. Na sequência, aparecem Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro, com seis, e Paraná, Rio Grande do Sul e Pará, com cinco.