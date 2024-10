Leilão do Lote Leste de concessão de escolas de SP recebe três propostas

O leilão do Lote Leste da Parceria Público-Privada (PPP) de escolas do governo de São Paulo recebeu três propostas, segundo apurou a EXAME. A entrega dos envelopes aconteceu nesta terça-feira, dia 29, mesma data em que foi realizado o certame do Lote Oeste, que teve o Consórcio Novas Escolas Oeste SP, formado pela Engeform e o fundo Kinea, como vencedor.

A nova concorrência acontece na próxima segunda-feira, dia 4, às 14h, na B3, a sede da Bolsa de Valores de São Paulo.

Segundo pessoas envolvidas no processo, os três grupos são: Consórcio SP + Escolas, liderado pela Agrimat Engenharia; CS Infra, empresa do grupo Simpar; e o Consórcio Jope ISB, liderado pela Jope Infraestrutura Social Brasil, controlada pelo Grupo Transpes e sócia da concessionária Inova BH.

Os grupos também participaram do leilão do Lote Oeste, mas o deságio foi insuficiente para vencerem a disputa. A CS Infra apresentou a segunda melhor oferta, seguida pelo Consórcio Jope ISB e o Consórcio SP + Escolas.

Na comparação com o certame realizado nesta terça-feira, além do vencedor, o Consórcio Novas Escolas, liderado pelo fundo de investimentos PCS II Infra, gerido pela Prisma, não entrou no novo certame.

Como será o leilão do Lote Leste da PPP de escolas em SP

Na concorrência, sairá vitoriosa a proposta que oferecer o maior desconto nas contraprestações mensais a serem pagas pelo governo estadual à concessionária. O valor máximo de pagamento da administração estadual ao concessionário será de R$ 14,9 milhões por mês.

O contrato de concessão terá duração de 25 anos e prevê investimentos de R$ 1,05 bilhão para a construção de 16 escolas nas cidades de Aguaí, Arujá, Atibaia, Campinas, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itapetininga, Leme, Limeira, Peruíbe, Salto de Pirapora, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Sorocaba e Suzano. Serão 476 salas de aula e 17,6 mil vagas para o ensino médio e fundamental.

Após a construção, a concessionária vencedora será responsável pela operação da infraestrutura escolar durante o período de concessão, mas não terá qualquer interferência no processo pedagógico e na carreira dos professores, que continuam sob as diretrizes e gestão da Secretaria do Estado da Educação.

O projeto prevê um total de 33 escolas. O Lote Oeste contará com 17 unidades, 462 salas de aula e 17.160 vagas em 14 municípios.

A gestão estadual dividiu os lotes para diluir o risco para os parceiros privados que vão entrar nas operações. Os investimentos serão de R$ 2,1 bilhões ao longo dos 25 anos da concessão.