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Recuperação e tensão familiar marcam primeira semana de Bolsonaro em casa

Com visitas restritas e 90 dias de domiciliar, ex-presidente alterna cuidados médicos, rotina controlada e ruídos familiares

Bolsonaro: ex-presidente se recupera em prisão domiciliar (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Bolsonaro: ex-presidente se recupera em prisão domiciliar (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Rebecca Crepaldi e com agências

Publicado em 4 de abril de 2026 às 08h24.

A primeira semana de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro foi marcada por um cotidiano voltado à recuperação física, sob monitoramento constante de médicos e com uma rotina rígida dentro de casa. Ao mesmo tempo, o período evidenciou tensões familiares que ganharam espaço público, em meio às restrições de acesso impostas pela Justiça.

Desde que deixou o hospital, Bolsonaro tem seguido orientações médicas que incluem sessões diárias de fisioterapia, alimentação controlada e redução de estímulos.

Profissionais de saúde têm visitado a residência com frequência para acompanhar o quadro clínico, considerado estável dentro das limitações da recuperação. O cirurgião Brasil Ramos Caiado, que integra a equipe médica, esteve no local ao longo da semana. Segundo interlocutores, o ex-presidente apresenta evolução dentro do esperado.

A rotina diária do ex-presidente tem sido marcada por longos períodos de repouso, em uma cama reclinável, além de sessões de fisioterapia respiratória e alimentação mais restrita — embora ele já tenha voltado a consumir alimentos sólidos. Bebidas como café e refrigerante, além de frutas cítricas, seguem vetadas. Para passar o tempo, Bolsonaro tem assistido televisão, especialmente transmissões esportivas.

A organização desse dia a dia ficou sob responsabilidade de Michelle, que também passou a controlar o acesso ao ex-presidente. As filhas Laura e Letícia auxiliam nos cuidados, incluindo medicação e logística das visitas.

Tensões familiares

Paralelamente ao acompanhamento de saúde, divergências entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos mais velhos do ex-presidente se intensificaram.

O episódio mais recente ocorreu após o deputado Eduardo Bolsonaro afirmar, durante um evento nos Estados Unidos, que havia produzido um vídeo para o pai — o que gerou desconforto, já que Bolsonaro está impedido de acessar celular e redes sociais.

A declaração levantou questionamentos sobre eventual descumprimento das medidas judiciais, levando Michelle a negar que qualquer conteúdo tenha sido repassado.

No dia seguinte, o vereador Carlos Bolsonaro publicou uma mensagem nas redes sociais com críticas indiretas a articulações políticas dentro do campo da direita. Nos bastidores, a leitura foi de que o alvo seria Michelle, em mais um capítulo do desgaste.

A resposta veio dias depois, quando a ex-primeira-dama compartilhou um vídeo do senador Esperidião Amin, adversário político de Carlos, gesto interpretado como um recado dentro da disputa por espaço no entorno do ex-presidente.

As diferentes versões sobre o estado de saúde também refletem o clima de divisão. Após visita, Carlos afirmou que o quadro do pai estaria piorando, enquanto Michelle declarou que houve melhora em sintomas recentes e descreveu Bolsonaro como mais animado.

Com o uso de celular proibido e o contato com aliados limitado, Bolsonaro passou a depender de intermediários, o que ampliou o peso de quem está dentro da residência. Esse novo arranjo aumentou a atenção dos filhos mais velhos sobre quem circula no local e quem tem influência nas decisões.

Entre as visitas autorizadas, Carlos esteve com o pai durante a semana. Já o senador Flávio Bolsonaro pode comparecer diariamente por atuar como advogado no processo, com limite de tempo definido. A defesa também solicitou ao Supremo Tribunal Federal autorização para que Eduardo Torres, irmão de Michelle, atue como cuidador.

Para o feriado de Páscoa, a previsão é de encontros familiares em formatos distintos. Os filhos homens devem visitar Bolsonaro no sábado, dentro das janelas autorizadas pela Justiça. No domingo, a tendência é de uma celebração mais restrita, apenas com Michelle e os demais moradores da casa.

*Com informações do O Globo

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