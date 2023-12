Jamais vou ficar contra o Bolsonaro, diz Tarcísio sobre apoios nas eleições municipais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 19, que não vai se colocar contra nenhum apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais do próximo ano.

“O Bolsonaro é o grande líder do nosso campo, da direita, e vocês podem esperar que eu jamais vou me colocar contra Bolsonaro em decisão nenhuma”, disse em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio disse ainda que não vai se envolver em disputas que tiverem “bola dividida” entre dois candidatos de direita. “Não faz sentido. Ou vou ajudar todos, ou não vou ajudar ninguém”, disse.

O governador paulista afirmou ainda que espera que o vencedor da eleição na cidade de São Paulo mantenha o diálogo com o governo estadual.

“O que desejo para São Paulo é alguém que possa ganhar a eleição que mantém um diálogo republicano com o governo do Estado de São Paulo assim como eu tenho o cuidado com o governo federal”, afirmou.

Apoio a Nunes

A fala de Tarcísio coloca em xeque o apoio do governador à candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) à reeleição. Nas últimas semanas, Bolsonaro sinalizou que vai apoiar a candidatura de Ricardo Sales, ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal.

Salles está de saída do PL e deve se filiar ao PRD, partido que nasceu da fusão de PTB e do Patriota.

