Espelho do PIS: o que é e como consultar online

O pagamento anual do PIS é um momento esperado pelo trabalhador que se enquadra para receber o benefício. O Programa de Integração Social (PIS) é uma importante ferramenta do governo destinado a uma parcela de trabalhadores do regime CLT que viabiliza a distribuição de renda e a participação dessas pessoas nos lucros das empresas que trabalham.

Se você é um dos brasileiros que têm direito ao PIS e quer entender melhor onde consultar as informações sobre o benefício, neste artigo, a EXAME te mostra o que é o espelho do PIS, para que pode ser usado e um passo a passo para realizar a consulta de saldo em diferentes plataformas.

Como tirar o espelho do PIS?

O famoso espelho do PIS nada mais é do que o extrato que traz todas as informações relacionadas às contribuições do PIS ao longo dos anos. Por lá, o trabalhador consegue checar o seu saldo e outros detalhes, como:

Todas as contribuições já feitas;

O acompanhamento do saldo;

Informações e dados pessoais;

Utilização para prova de contribuição;

Histórico de transações.

E para tirar o espelho do PIS é bem fácil, e todo o processo pode ser feito no site da Caixa, INSS e, para facilitar, no app Caixa Trabalhador.

Passo a passo do espelho do PIS pelo app Caixa Trabalhador

Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador na loja de aplicativos do seu celular; Faça o login utilizando o seu CPF e senha; No menu principal, clique nos três pontinhos da lateral e selecione “PIS”; Depois, escolha por “consultar extrato”; E pronto, você será direcionado ao espelho do seu PIS.

O que é extrato do PIS?

Extrato ou espelho do PIS é a relação de todas as movimentações e informações relacionadas ao PIS de um trabalhador que faz parte do programa de distribuição de renda do Governo Federal.

O extrato do PIS, para além da consulta de saldo e demais informações, também serve como documento de identificação em algumas situações, sendo uma prova de contribuição em casos de questões trabalhistas ou previdenciárias, como também no auxílio para processos legais em disputas trabalhistas.

Como consultar online o saldo do PIS?

Existem algumas formas de consultar online o saldo do PIS. Uma delas é pelo próprio App Caixa Trabalhador, em que você confere o passo a passo de acesso às informações do PIS acima.

Mas, além do app, você também pode verificar o seu saldo pelas seguintes plataformas:

Site da Caixa Econômica Federal: na aba de “Benefícios e Programas” que consta na página principal do site, selecione a opção “PIS”, faça o login e senha e tenha acesso ao seu saldo;

Internet Baking da Caixa: sendo cliente Caixa, também é possível acessar o saldo do PIS pelo Internet Baking, com login e senha.

Site do INSS: por fim, o site do INSS é uma opção para consulta de saldo. Faça o login e senha, acesse a área de benefícios e clique nas opções relacionadas ao PIS.