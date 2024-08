Como emitir certidão de antecedentes criminais

É comum ouvir por aí que, em uma vaga de emprego, foi solicitado que o candidato apresentasse a certidão de antecedentes criminais durante o processo de contratação. Muitas pessoas acham estranho e têm dúvidas se, por lei, é possível fazer esse pedido.

Em alguns casos, a certidão de antecedentes criminais pode ser solicitada, mas não em todos. Saiba aqui quem pode consultar esse documento, como emitir a certidão de antecedentes criminais e em que situações é possível que essas informações sejam solicitadas.

O que é a certidão de antecedentes criminais?

A certidão de antecedentes criminais é um documento emitido pela Polícia Civil que tem o objetivo de esclarecer se o número de CPF da pessoa consultada possui algum registro de antecedentes criminais.

Mesmo que o cidadão nunca tenha cometido um crime, é possível emitir a certidão da mesma forma. Nestes casos, constará que há inexistência de registros de antecedentes criminais por parte daquele nome.

Vale lembrar que o documento não detalha fichas pessoais e demais informações do cidadão, apenas informa com resposta negativa ou positiva se o mesmo possui possíveis pendências.

Quem pode consultar?

As informações sobre antecedentes criminais são públicas, ou seja, qualquer pessoa, que seja maior de 18 anos, pode fazer a consulta tanto do seu CPF, quanto do CPF de terceiros. A única exigência é ter em mãos todos os dados solicitados durante o procedimento.

Passo a passo para emitir a certidão

Existem duas formas de consultar e emitir os antecedentes criminais de um CPF. O processo pode ser feito online ou, então, presencial. Veja o passo a passo de cada um deles:

Certidão de antecedentes criminais online

Para emitir a certidão de antecedentes criminais online é bem simples, e o processo é feito no site Gov.br. Veja o tutorial:

Acesse a aba da Polícia Federal no gov.br ; Anexe o seu documento ou preencha as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, CPF, nacionalidade, nome do pai e da mãe; Clique em “Emitir CAC”.

Com os dados corretos, automaticamente será iniciado um download no seu computador com a emissão do documento. Ao clicar no arquivo, você terá acesso ao certificado do CPF indicado, além da data e hora de expedição do documento.

Certidão de antecedentes criminais presencial

Já nos casos de emissão de antecedentes criminais de forma presencial, cada estado do Brasil disponibiliza um tipo de emissão. Pode ser necessário agendar ou não um horário nas unidades da Polícia Federal para solicitar a documentação.

Neste link, você consegue acessar os postos da Polícia Federal mais próximos de você, além de demais informações como telefone e links de agendamento para acessar os seus antecedentes criminais.

A empresa pode exigir antecedentes criminais?

Essa é uma dúvida muito comum que assusta muitos funcionários que estão em processo de contratação. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, só é aceitável que seja solicitado a certidão de antecedentes criminais caso a vaga que está sendo disputada justifique essa solicitação.

Ou seja, se estamos falando de uma posição que vai lidar com informações sigilosas ou, então, que tenha porte de armas, substâncias e até mesmo o cuidado com crianças e idosos, é legítimo pedir a certidão.

Caso contrário, se a vaga não tem impedimentos neste sentido, o contratante deve ter cautela ao solicitar a certidão de antecedentes criminais, pois o ato pode ser considerado discriminatório, e o cidadão ofendido pode processá-lo por danos morais, por exemplo.

Lembrando que a certidão é uma informação pública, que não precisa ser necessariamente acessada pelo titular da mesma. Caso seja muito necessário, o contratante pode checar esse documento sem necessariamente expor ou constranger o candidato.