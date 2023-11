Cartão cidadão: como fazer, trocar senha, desbloquear e mais

Utilizado por milhares de brasileiros beneficiários de programas sociais, o Cartão Cidadão tem uma importante função na organização de programas sociais no país.

Criado em 2000, e com diversas atualizações e ampliações do seu uso, o cartão mostra as informações pessoais do beneficiário e pode ser o meio de pagamento das parcelas do benefício.

Neste texto, esclarecemos dúvidas comuns entre os usuários do programa, por exemplo, como fazer e desbloquear o cartão cidadão e trocar a senha, caso você tenha esquecido. Também te ajudaremos a solicitar a segunda via do documento.

O que é o Cartão Cidadão?

O Cartão Cidadão, popularmente chamado de "cartão do pis", é a forma de se receber uma série de benefícios fornecidos pelo INSS e Governo Federal. O recurso é utilizado quando o usuário não possui meios de receber o benefício em sua conta.

Se você já tem uma conta na Caixa Econômica Federal, como Poupança, Poupança Social Digital ou conta corrente na Caixa, você não precisará de um cartão cidadão para ter o seu benefício depositado em conta.

Para que serve o Cartão Cidadão?

O Cartão Cidadão funciona como uma forma de receber benefícios do Governo Federal, como seguro-desemprego, FGTS por tempo de trabalho, auxílio Brasil, entre outros.

Como fazer a primeira via do Cartão Cidadão

Sempre que o cidadão é inscrito em algum programa social, ele já está automaticamente registrado, portanto, é emitida a primeira via do cartão.

Já a segunda via, que pode ser solicitada em caso de perda ou roubo, deve ser solicitada pelo telefone 111, central de atendimento CAIXA ao Cidadão.

Como trocar a senha do seu Cartão Cidadão

Caso você tenha esquecido a senha do cartão cidadão, é possível criar uma nova para continuar o uso do benefício. Atualmente, ainda não é realizada a troca de senha online, todo o trâmite é feito por telefone ou pessoalmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Se o seu cartão é novo e você ainda não tem uma senha, é preciso se dirigir a uma agência Caixa e realizar a criação da senha com o suporte de um atendente especializado. Mas, você pode fazer um pré-cadastro pelo telefone caso deseje, veja como:

Ligue para o telefone 0800-726-0207;

Selecione a opção 5, correspondente a “Falar sobre o Cartão Cidadão”;

Faça o pré-cadastro, informando os dados solicitados;

Dirija-se a uma agência da Caixa Econômica Federal para finalizar a criação da senha.

Já para quem esqueceu a senha que usava, pelo telefone, esse é o passo a passo para trocar a senha do Cartão Cidadão:

Ligue para o telefone 0800-726-0207;

Selecione o número correspondente a “Cartão e Senha Cartão Cidadão”;

Informe os dados solicitados, dentre eles, o seu CPF ou PIS;

Selecione a opção “Solicitar nova senha”;

Escolha a nova senha que deseja ter em seu cartão.

E pronto, sua senha será trocada e você pode voltar a usar o cartão tranquilamente.

Veja como solicitar segunda via do Cartão Cidadão

É possível solicitar a segunda via do Cartão Cidadão, mas fique atento a algumas regras: caso você ainda tenha algum benefício a receber, a solicitação pode ser feita pelo telefone. Caso o benefício tenha expirado ou não haja novas parcelas para serem recebidas, o cidadão não conseguirá dar entrada em sua segunda via do cartão.

Para solicitar a segunda via, basta entrar em contato pelo número 0800 726 0207. Refizemos o caminho para facilitar a sua busca:

Ligue para o número 0800 726 0207;

Tecle no número 9;

Escolha a opção 1 para falar com um atendente;

Faça a solicitação da segunda via.

Cartão Cidadão: como desbloquear?

Mesmo que gerado automaticamente, o cartão é entregue bloqueado. Para saber como desbloquear o Cartão Cidadão, você precisa se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal levando consigo o cartão e algum dos seguintes documentos:

RG;

CNH (Carteira Nacional de Habilitação);

Passaporte;

Carteira profissional, Carteira funcional ou Identidade militar (A depender do solicitante).

Na agência, um atendente fará a verificação dos dados e o desbloqueio do seu cartão. Depois disso, ele estará pronto para o uso.

Número do cartão cidadão: onde fica?

O número do seu Cartão Cidadão pode ser verificado na parte da frente do documento. Você irá localizá-lo ao lado da data de emissão e nome do titular.

