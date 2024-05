Aprenda a se cadastrar na Nota Fiscal Paulista com passo a passo

A Nota Fiscal Paulista é um estímulo ao cidadão paulistano para exigir que pontos comerciais forneçam a nota fiscal de compra. Com isso, a população se beneficia com créditos pela ação e o Governo evita práticas de sonegação fiscal.

O serviço ficou super popularizado desde o seu lançamento e passou por atualizações para facilitar a vida do consumidor e dar diversos benefícios que vão desde a restituição de parte dos impostos comerciais pagos, até mesmo sorteios em dinheiro.

Se você ainda não participa do programa da cidade de São Paulo de Nota Fiscal Paulista, nós te explicaremos, em um passo a passo, como se cadastrar no benefício, como funcionam os sorteios e formas para resgatar os créditos acumulados.

Como se cadastrar na Nota Fiscal Paulista?

Para fazer parte do Programa Nota Fiscal Paulista, incluindo o resgate de créditos e sorteios, o cidadão precisa realizar um cadastro no site da Secretaria da Fazenda do Governo de São Paulo, na aba da Nota Fiscal Paulista.

Veja o passo:

Abra a página da Nota Fiscal Paulista e clique em “Cadastro Pessoa Física”; Forneça o seu CPF, data de nascimento, nome da mãe e clique em “avançar”; Depois, insira suas informações residenciais, que incluem CEP, rua, número, logradouro, cidade, etc; Finalize a parte cadastral informando seus contatos e e-mail; Crie uma frase de segurança e uma senha para acesso da plataforma.

E pronto! Você já estará cadastrado na Nota Fiscal Paulista. O serviço é gratuito e computado automaticamente com o pedido de inclusão do CPF na nota no ato da compra.

O que é o sorteio da Nota Fiscal Paulista?

O sorteio da Nota Fiscal Paulista é mais uma forma do sistema estimular o consumidor a solicitar a nota fiscal nos estabelecimentos que frequenta.

Basicamente, o cidadão precisa informar o seu CPF no ato da compra para concorrer aos prêmios. Com isso, periodicamente, os contribuintes enviam essas informações para a Secretaria da Fazenda, que calcula o crédito do consumidor.

Assim, a cada R$ 100,00 em notas fiscais registradas na Secretaria da Fazenda, o cidadão recebe um bilhete eletrônico numerado para concorrer a prêmios em dinheiro. Mas vale ressaltar que os bilhetes só são distribuídos a aqueles que estejam cadastrados no sistema da Nota Fiscal Paulista que ensinamos acima e acordado com o regulamento do sorteio. Os sorteios da Nota Fiscal Paulista acontecem todos os meses do ano, e todo o cronograma é disponibilizado online, você pode conferir aqui.

Como resgatar os créditos da Nota Fiscal Paulista?

Para resgatar os créditos da Nota Fiscal Paulista é super fácil. Na página de login e senha da Nota Fiscal Paulista ou pelo aplicativo, entre com os dados que você criou utilizando o nosso passo a passo.

Na página inicial, você encontrará as informações para realizar o resgate dos créditos para a sua conta. É necessário informar uma conta corrente ou poupança para que o valor seja transferido, e esse processo pode demorar cerca de 20 dias.

Além disso, o cidadão pode resgatar créditos a partir de R$ 0,99, disponíveis durante o período de um ano.