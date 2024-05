Bolsa do Povo em SP: como funciona e quem pode participar

Bolsa do Povo contempla diferentes grupos com benefícios variados, como auxílio financeiro e capacitação.

Cadastro no Bolsa do Povo varia, podendo ser presencial ou online, com requisitos específicos para cada ação.

O Programa Bolsa do Povo é destinado ao estado de São Paulo e beneficia vários cidadãos

O Brasil como um todo é muito reconhecido pelos programas de transferência de renda e de oportunidades para a população, com o objetivo de aliviar a pobreza e fornecer direitos sociais básicos, como moradia, emprego e educação.

Para o estado de São Paulo, o programa responsável por isso é o Bolsa do Povo. Ele conta com uma série de iniciativas que podem contemplar grupos de diferentes idades e com diversos objetivos. Neste artigo, você entenderá melhor o que é o Bolsa do Povo, como funciona e quais são os seus benefícios.

O que é o Bolsa do Povo?

O Bolsa do Povo é um programa de transferência de renda do estado de São Paulo. O programa é constituído por uma série de iniciativas para combater a pobreza e promover a inclusão social.

Para além de um auxílio financeiro para quem vive em vulnerabilidade social, o Bolsa do Povo oferece oportunidades de emprego e qualificação profissional.

Quais são os benefícios que o Bolsa do Povo oferece?

Para que o Bolsa do Povo funcione e consiga beneficiar diferentes grupos de cidadãos, o Programa conta com diversos braços de atuação, sendo eles:

Ação Jovem

O Ação Jovem promove a inclusão social de jovens com idade entre 15 e 24 anos que tenham as suas famílias cadastradas no CadÚnico com renda mensal família de até meio salário mínimo.

Para além de uma ajuda de custo no valor de R$ 100 por mês para cada jovem cadastrado, o programa também auxilia na iniciação profissional.

Auxílio moradia

Esse é um benefício temporário a famílias que tenham sido removidas de suas residências involuntariamente por diversas razões, como chuvas, estado de emergência, intervenções urbanas e ambientes encabeçadas pelo governo e outros.

Bolsa Talento Esportivo

Uma frente comandada pela Secretaria Estadual do Esporte, que visa ampliar e incentivar o esporte, principalmente para crianças e adolescentes.

O Bolsa Talento Esportivo é um apoio para atletas de vários níveis, praticantes de qualquer modalidade esportiva. O benefício pode variar entre R$ 415 a R$ 2,49 mil, de acordo com a idade e categoria do atleta.

Renda Cidadã

O Renda Cidadã é um braço de transferência de renda do Bolsa do Povo. O valor do benefício é de R$ 100, e atende cidadãos em vulnerabilidade social, situação de desemprego ou subemprego, inexistência ou precariedade de moradia, dependência química e outros problemas e dificuldades.

Toda a avaliação e inscrição para fazer parte do Renda Cidadã é feita presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), já com o CadÚnico em dia.

Via Rápida

O Via Rápida é uma ação para capacitação profissional para cidadãos que querem ingressar no mercado de trabalho ou abrir o seu próprio negócio. Jovens a partir de 16 anos já podem ingressar no Via Rápida, desde que sejam alfabetizados e possuam escolaridade mínima.

Além da capacitação, também é oferecido uma bolsa-auxílio que apoia os estudantes matriculados a terem uma ajuda de custo durante a realização do curso.

Bolsa Trabalho

O Bolsa Trabalho tem o objetivo de qualificar e proporcionar ocupação para quem está desempregado ou em situação de vulnerabilidade social. Os participantes podem prestar serviços para órgãos públicos, realizar cursos e qualificações e receber, mensalmente, uma bolsa-auxílio de R$ 540 por até cinco meses.

Próspera Família

O Próspera Família é destinado para os responsáveis familiares monoparentais em situação de vulnerabilidade social, com renda de até R$ 210 por pessoa, desde que a família esteja inscrita no CadÚnico.

O benefício pode se estender por até 12 meses e possui ações complementares, como mentoria na construção do projeto de vida, oportunidade de capacitação profissional e até mesmo noções de empreendedorismo e educação financeira.

Bolsa Empreendedor

Essa ação visa beneficiar empreendedores informais em situação de vulnerabilidade social a partir de três principais pilares: curso de qualificação empreendedora, formalização (MEI), e uma bolsa-auxílio de R$ 1 mil dividida em duas parcelas.

Novotec Expresso

A frente Novotec Expresso disponibiliza cursos de qualificação profissional para jovens de 18 a 24 anos, com o intuito de conectar a educação básica com o mundo do trabalho.

O Novotec é direcionado para estudantes do ensino médio da rede estadual, e oferece bolsas de até R$ 600 aos jovens elegíveis ao programa.

VidAtiva

O VidAtiva é destinado a quem tem mais de 60 anos a fim de incentivar a prática de atividades físicas. O pagamento é realizado via Cartão Bolsa do Povo para idosos que tenham frequência mínima nas academias e centros esportivos cadastrados no programa.

Quem tem direito ao Bolsa do Povo?

Tem direito ao Bolsa do Povo pessoas a partir de 16 anos, que residam em São Paulo. Cada benefício oferecido possui requisitos básicos, como foi explicado acima. Então, é importante analisar todas as ações propostas pelo Bolsa do Povo e entender o que se enquadra na situação do cidadão que tem interesse em ingressar no programa.

Como se cadastrar na Bolsa do Povo?

O cadastro no Bolsa do Povo pode variar de acordo com a ação que o cidadão se enquadra. Algumas delas exigem a necessidade de realizar o cadastro presencialmente em uma unidade do CRAS, ou de forma online.

O recomendado é entender em qual braço do Bolsa do Povo o cidadão interessado se encaixa e entrar em contato com a Central de Atendimento do Bolsa do Povo, por meio de ligação gratuita ou mensagem no Whatsapp pelo número 0800 7979 800.

Qual o valor do Bolsa do Povo?

O valor pago pelo Bolsa do Povo pode variar muito de acordo com a ação que o cidadão está resguardado. Aqui vão alguns exemplos de valores pagos pela Bolsa do Povo:

Ação Jovem: R$ 100

Bolsa Talento Esportivo: R$ 415 a R$ 2,49 mil

Renda Cidadã: R$ 100

Bolsa Trabalho: R$ 540

Próspera Família: R$ 210

Bolsa Empreendedor: R$ 1 mil

NovoTec Expresso: R$ 600

Lembrando que, para ter direito a receber alguns desses valores, o cidadão precisa cumprir as exigências de cada um dos programas, e os valores podem variar entre pagamentos mensais e parcelas únicas.