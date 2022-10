Governo de Santa Catarina: Jorginho Mello e Décio Lima vão disputar segundo turno

Os candidatos Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT) vão disputar o segundo turno das eleições 2022 para o governo de Santa Catarina, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99% das urnas apuradas, Mello obteve 38,64% dos votos válidos (1.563.090 votos), e Lima recebeu 17,43% (685.209 votos). Em terceiro, o atual governador Carlos Moisés (Republicanos), que ficou de fora da disputa com 16,94% (685.348 votos).

É a segunda vez seguida que a eleição para o governo de Santa Catarina será definida em segundo turno. Em 2018, a decisão foi entre Carlos Moisés (Republicamos) e Gelson Merísio (PSD), sendo Moisés o vencedor do confronto. Em 2014, Raimundo Colombo (PSD) foi reeleito no primeiro turno.

Com mais de 5,4 milhões de eleitores, o pleito no estado de Santa Catarina em 2022 teve dez nomes disputando o cargo de governador:

Décio Lima (PT)

Esperidião Amin (PP)

Gean Loureiro (União Brasil)

Jorge Boeira (PDT)

Jorginho Mello (PL)

Leandro Borges (PCO)

Carlos Moisés (Republicanos)

Odair Tramontin (Novo)

Professor Alex Alano (PSTU)

Ralf Zimmer (Pros)

Quando é o segundo turno?

Para o cargo de governador, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. Em 2022, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2022 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

