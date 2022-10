Lula e Bolsonaro vão ao 2º turno; Lula tem 47,90% e Bolsonaro, 43,66%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro. Com mais de 97% das urnas apuradas, Lula tem 47,85% dos votos válidos e Bolsonaro, 43,70%, na votação do primeiro turno neste domingo, 2.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Simone Tebet (MDB) tem até o momento 4,21% dos votos válidos;

Ciro Gomes (PDT) tem 3,05%;

Nulos somam 2,81%;

Brancos somam 1,60%.

Ao todo, são mais de 115 milhões de votos válidos computados, sendo 3,4 milhões de nulos e 1,9 milhão de brancos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bolsonaro, de 67 anos, tenta a reeleição após ter sido eleito pela primeira vez em 2018 vindo de uma carreira como deputado federal e ex-militar. Lula, de 76 anos, busca um terceiro mandato no Planalto, após já ter sido presidente do Brasil entre 2003 e 2010.

Na chapa presidencial neste ano, o vice de Bolsonaro é o general Walter Braga Netto (PL), enquanto Lula concorre tendo como vice o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), em uma aliança formada com o antigo rival.

Bolsonaro vence em SP, Lula em MG

Um dos destaques do primeiro turno foi a vitória de Bolsonaro em São Paulo, estado com mais de 27 milhões de votos neste domingo e onde Bolsonaro tinha 47,74% dos votos, contra 40,85% dos votos de Lula.

O Sudeste era uma das regiões vistas como decisivas para a eleição pelo alto número de eleitores e resultados incertos nas pesquisas. Em Minas Gerais, Lula vencia com 48,10% dos votos na reta final da apuração, contra 43,75% dos votos.

Chegou a haver alguma expectativa de que Lula pudesse vencer ainda no primeiro turno, mas nenhum candidato obteve a maioria dos votos válidos e a disputa vai agora para a segunda etapa.

Nas pesquisas de segundo turno feitas até sábado, 1º de outubro, Lula aparecia como favorito, mas os percentuais podem mudar a partir de agora com o novo cenário, uma vez que as pesquisas refletem somente o momento em que foram feitas.

A eleição ocorreu neste domingo em 5.570 municípios brasileiros e em 181 cidades localizadas no exterior (no exterior, eram 697 mil brasileiros com domicílio eleitoral aptos a votar em 2022). Além dos presidenciáveis, foram quase 30 mil candidatos foram registrados para concorrer, segundo o TSE - foram 19,4 mil homens e 9,9 mil mulheres.

