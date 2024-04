Gol vai suspender transporte de pets após morte de cachorro

A Gol anunciou a suspensão temporária do serviço de transporte de pets em aeronaves após a morte de um cachorro transportado por engano para um destino errado.

A suspensão, que entra em vigor a partir desta quarta-feira, 24, vai durar 30 dias. A Gol disse que, nesse período, vai se dedicar a concluir a investigação do incidente.

A medida afeta apenas os serviços de transporte no porão das aeronaves. O serviço Dog&Cat Cabine, que permite a cães e gatos viajarem na cabine com os passageiros, continuará funcionando.

De acordo com a companhia aérea, clientes que já contrataram o transporte de seus animais por meio dos serviços afetados nesses 30 dias de suspensão podem solicitar a restituição total do valor pago, incluindo o valor da passagem.

O caso

Joca, um golden retriever de 4 anos de idade, foi devolvido morto a seu dono, nesta segunda-feira (22), por funcionários da Gol. O caso foi registrado como crime de abuso a animais e será investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente.

Joca saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e deveria ter sido encaminhado para Sinop (MT). Porém, o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (CE).

Quando o dono do animal, João Fantazzini, chegou em Sinop, foi notificado sobre o erro e retornou para Guarulhos para reencontrar Joca, que voltaria de Fortaleza até o local. Ao portal G1, Fantazzini disse que encontrou o animal morto dentro do canil da empresa, dentro de uma caixa metálica onde o animal havia sido transportado.

O dono do animal acusa a aérea de negligência. Segundo Fantazzini, ainda que a empresa tenha hidratado o animal no aeroporto de Fortaleza, a quantidade de água não foi suficiente devido ao tamanho do animal e a quantidade oferecida naquele momento.