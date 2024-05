Formação de professor só poderá ter 50% de EAD, diz MEC

O Ministério da Educação homologou nesta segunda-feira (27) suas novas diretrizes para cursos de formação de professores. A principal mudança é que o ensino à distância (EAD) só vai poder ocupar, no máximo 50% da carga horária. Assim, as faculdades deverão oferecer ao menos metade do curso no modo presencial. Ou seja, das 3.200 horas, em cursos com duração de 4 anos, 1.800 devem ser presenciais.

O anúncio da MEC era esperado com interesse por especialistas do setor em razão do aumento na oferta de cursos de pedagogia por universidades com notas ruins em avaliações do MEC, além do forte crescimento de cursos de licenciatura EAD. Falando especificamente dos futuros professores, as matrículas na modalidade EAD representam quase 40% do total no país.