Ibovespa fecha em baixa de 1% e dólar ultrapassa R$ 5: eleição fez preço?

O pregão desta terça-feira, 13, volta de feriado, foi marcado por uma forte realização de lucros, após o índice fechar com alta de quase 9% na semana anterior. O principal índice de referência da B3, o Ibovespa, fechou em queda de 1,04% aos 206.887 pontos. Já o dólar subiu 0,71% cotado a R$ 5,019 reais.

“Além do dólar, também temos juros futuros subindo. É natural que o investidor queira comprar juros e dólar após movimentos de forte alta na Bolsa brasileira. E como hoje, o dia começou com o sentimento mais de cautela, vejo que faz sentido essa leve alta nesses ativos”, comenta diz Marcos Bassani, especialista em investimentos e sócio da Boa Brasil Capital.

Adicionalmente, o índice foi pressionado pelo recuo da Vale (VALE3), que acompanhou a desvalorização do minério de ferro na China e caiu 1,09%, enquanto as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) conseguiram sustentar ganhos, subindo 1,14% e 1,52%.

O Ibovespa também acompanhou o exterior, com as bolsas americanas fechando em queda. Dow Jones recuou 0,35%, enquanto Nasdaq caiu 0,31% e S&P 500 desvalorizou 0,01%. O desempenho negativo marca o início da nova temporada de balanços corporativos, que tradicionalmente se inicia com os bancos.

“Os investidores tendem a dividir as atenções nesta semana entre os resultados financeiros e o índice de inflação CPI, que pode dar pistas em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos”, comenta Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad.

As ações do JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup recuaram após resultados do terceiro trimestre — com os dois últimos desvalorizando fortemente. Já Goldman Sachs subiu depois de apresentar receita acima das expectativas.

Na comparação com o que os analistas esperavam, o saldo foi majoritariamente positivo. Goldman Sachs e Citi superaram com folga as projeções de lucro e receita. O Wells Fargo lucrou acima do previsto, mas faturou menos do que o mercado esperava. O JP Morgan foi a exceção, com lucro por ação ajustado de US$ 5,75, abaixo dos US$ 5,90 projetados.

Últimas pesquisas eleitorais

Hoje, a Pesquisa Gerp mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 55% dos votos válidos no 2º turno, contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o BTG/Nexus indica Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%.

Já a pesquisa Futura Inteligência mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51,8% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48,2%.

A pesquisa PoderData/Aya, também divulgada nesta terça-feira, 13, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos contra 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no cenário de segundo turno da eleição presidencial.

Pelas respectivas margens de erro das pesquisas BTG/Nexus, Futura Inteligência e PoderData/Aya, os dois aparecem tecnicamente empatados.