EXAME/IDEIA: vacinação está atrasada, mas aprovação de Bolsonaro vai a 37%

Para 67% dos brasileiros, a vacinação contra a covid-19 no Brasil está atrasada. Ainda assim, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro voltou a subir neste mês. Hoje, 37% dos brasileiros afirmam estar satisfeitos com a gestão federal, diante de 35% no mês passado.

É o que mostra uma pesquisa inédita EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 11 e 14 de janeiro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Depois de uma queda de popularidade em dezembro, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro voltou a subir neste mês. Hoje, 37% dos brasileiros afirmam estar satisfeitos com a gestão federal, diante de 35% no mês passado. Na série histórica, o recorde de aprovação do presidente foi registrado em fevereiro de 2019, antes da pandemia, quando ele recebeu o aval de 45% dos brasileiros.

A pesquisa também mostra que o país continua dividido. Cerca de 37% desaprovam o governo, mesma proporção daqueles que se dizem satisfeitos. Outros 24% não têm uma opinião formado sobre o assunto e 2% não souberam responder.

Como em outras rodadas da pesquisa, os dados indicam que o presidente tem maior apoio entre os mais escolarizados e os de maior renda. No grupo dos que têm ensino superior, 44% aprovam o governo de Bolsonaro, em comparação aos 28% que não completaram o ensino fundamental e aprovam a gestão do presidente. No grupo dos sem instrução, 47% desaprovam o atual governo.

Entre aqueles que ganham cinco salários mínimos ou mais, 51% aprovam os rumos da gestão do presidente. Já 40% dos que recebem menos de um salário mínimo desaprovam o governo.

“É preciso lembrar, no entanto, que os efeitos do fim do auxílio emergencial ainda não foram plenamente capturados pela opinião pública”, diz Maurício Moura, fundador do IDEIA.

Avaliação do governo

A pesquisa também perguntou como os brasileiros avaliam o governo. Aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo somam 34%. Os que acham ótimo ou bom são 38%, enquanto 27% avaliam como regular.

Na avaliação dos que têm ensino superior completo, 45% consideram o governo ótimo ou bom. Já entre os sem instrução, esse percentual é de 28%. Entre os menos escolarizados 47% avaliam a gestão como ruim ou péssima.

“A região Norte e o segmento evangélico seguem como pilares importantes de avaliação positiva do presidente”, diz Moura.

Vacinação

A pesquisa EXAME/IDEIA também questionou os brasileiros sobre o ritmo de vacinação contra a covid-19 no país. A percepção da maioria, 67%, é que o processo de vacinação está atrasado, mas 33% consideram que o ritmo está adequado para enfrentar a pandemia.

“A vacinação contra covid-19 tem alto grau de conhecimento da população e há enorme descontentamento com o ritmo de vacinações empregado pelo governo”, diz Moura.

O tema gera concordância entre os que aprovam o governo Bolsonaro e os que desaprovam a gestão do presidente. Em ambos os grupos, 66% consideram que o país está atrasado no processo de imunização da população.