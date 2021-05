EXAME/IDEIA: Lula consolida liderança em 2022 e venceria Bolsonaro com 45%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto contra 37% do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um eventual segundo turno na disputa pela presidência do Brasil, caso as eleições fossem hoje. O petista ampliou a vantagem desde a última sondagem, realizada há um mês, e consolidou o favoritismo ao Palácio do Planalto.

A pesquisa é a primeira após Lula confirmar, em entrevista a uma revista francesa publicada nesta semana, que será candidato em 2022."Serei candidato contra Bolsonaro", disse ele. O petista ainda complementou: "Se estiver na melhor posição para ganhar as eleições e estiver com boa saúde, sim, não hesitarei".

Os dados são da mais recente pesquisa EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Invest Pro, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 20 de maio. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. Confira a pesquisa completa.

“O grande destaque é que a gente percebe a irritação da classe média com o governo Bolsonaro. Ele perdeu popularidade nas classes A e B, com reflexo nas intenções de voto. Com isso, fica sempre a lição quando se trata de intenção de voto: quem está em reeleição segue como protagonista, mas a variável principal para uma queda ou uma retomada de preferência é a popularidade do presidente”, avalia Mauricio Moura, fundador do IDEIA, instituto de pesquisa.

Por região, Lula vence Bolsonaro no Sudeste (47% X 38%), e no Nordeste (50% X 35%). A situação se inverte, com o atual presidente em primeiro lugar, no Norte (64% X 25%), no Sul (45% X 26%), e no Centro-Oeste (42% X 34%). Vale destacar que o Sudeste concentra a maior parte do eleitorado brasileiro, por isso Lula tem uma vantagem no total de votos.

A EXAME/DEIA fez dois tipos de sondagens de primeiro turno: o primeiro foi o de abordagem espontânea, sem que os candidatos fossem apresentados previamente. Nesta pergunta, 46% dizem que não sabem em quem votar. Lula aparece com 19% das intenções de voto, e Bolsonaro, com 17%.

No bloco de perguntas estimuladas, com os nomes citados aos entrevistados, a pesquisa testou os candidatos em grupos com três pessoas: Lula, Bolsonaro, e uma terceira opção. O petista vence em todos os cenários. O único candidato que aparece com melhor chance de rivalizar tanto com o ex-presidente quanto com Bolsonaro é Sergio Moro, com 18% das intenções de voto.

"A gente colocou apensar um candidato único de terceira via, não apresentou aquele cenário com vários candidatos, e mostrou que alguns são mais competitivos que outros, principalmente aqueles com viés de centro-direita. Isso deixa clara uma situação de que um candidato que quiser ocupar esse espaço tem de ter uma configuração mais conservadora do que progressista", diz Mauricio Moura.

Terceira via perde

Em todos os cenários de segundo turno testados pela pesquisa EXAME/IDEIA, qualquer candidato perde para Bolsonaro ou Lula. Mas há alguns destaques, como o do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT). Ele aparece com 37% em um segundo turno contra o atual presidente, que tem 40%.

Na disputa com Lula, o petista tem 43%, e Ciro, 35%. A eleição mais acirrada de uma terceira via com Lula é contra o ex-juiz Sergio Moro (43% X 40%).

Rejeição

Na avaliação de 54% dos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro não merece ser reeleito para mais quatro anos de mandato. Em relação ao ex-presidente Lula, este número cai para 50% que acham que ele não merece comandar o país novamente.

A rejeição a Bolsonaro também é alta quando os eleitores são questionados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Entre os entrevistados, 39% disseram que não dariam mais uma chance ao atual presidente. Lula aparece com 36%, seguido de João Doria, com 25%, e Sergio Moro, com 21%.

