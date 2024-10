Enem: secretários de educação pedem que CBF mude datas de Flamengo e Atlético MG na Copa do Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, com a participação de 4.325.960 inscritos em todo o Brasil. No entanto, as datas das provas coincidem com as partidas de ida e volta da final da Copa do Brasil, disputada entre Flamengo e Atlético-MG, o que levou o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) a solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma alteração no calendário do torneio. O pedido deve ser feito oficialmente nesta quinta-feira, 24.

Para o Consed, essa coincidência pode gerar dificuldades logísticas para os candidatos, especialmente em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, onde serão realizadas as partidas. A preocupação principal está relacionada ao deslocamento e à segurança dos estudantes, já que o aumento do tráfego e a agitação de torcedores nos arredores dos estádios podem impactar o ambiente adequado para a realização do exame.

Além disso, existe o risco de alguns estudantes deixarem as provas mais cedo para assistir aos jogos, o que poderia comprometer o desempenho deles no Enem.

O Consed ressalta que os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h, com o início do exame às 13h30 (horário de Brasília). O primeiro dia de provas está previsto para terminar às 19h, e o segundo, às 18h30, o que coincide com o horário de chegada dos torcedores aos estádios, aumentando o risco de congestionamentos e possíveis atrasos para os participantes do exame.

Enem 2024: cronograma e formato das provas

O Enem 2024 será aplicado na versão impressa em dois domingos consecutivos de novembro. No dia 3 de novembro, serão abordados os temas de redação, linguagens e ciências humanas, com 45 questões de cada área, além da redação. Já no dia 10 de novembro, os participantes responderão a 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

O horário de aplicação seguirá o fuso horário de Brasília, com portões abertos às 12h e fechados às 13h. A prova começará às 13h30, sendo permitido sair sem o caderno de questões a partir das 15h30 e, com ele, apenas após as 18h.

O Consed espera que a CBF e os clubes envolvidos encontrem uma solução que minimize o impacto para os candidatos do Enem e garantam tanto o direito à educação quanto ao lazer dos brasileiros.

A EXAME entrou em contato com a CBF, mas não recebeu um posicionamento até o momento. O espaço segue aberto.