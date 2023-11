Enem 2023: Enel restabelece serviço na maior parte das 84 escolas sem luz em São Paulo

A Enel, empresa de energia atende a cidade de São Paulo e outros 23 municípios da região metropolitana do estado, restabeleceu a luz na maior parte das 84 unidades de ensino vão receber alunos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e haviam sido afetadas pelo apagão.

Há somente 14 pendências neste momento: duas escolas em que a companhia está terminando a reparação elétrica neste domingo e 12 em que os geradores ainda estão a caminho — estas, ficam nas cidades de São Caetano e Cotia. Segundo balanço da empresa, outras quatro unidades já estão com geradores posicionados para uso durante as provas.

Os números foram enviados ao GLOBO pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que em entrevista coletiva no último sábado garantiu a aplicação do Enem sem intercorrências.

— Estou 100% seguro (de que o Enem irá transcorrer sem maior problemas). Eles me garantiram que vão se preparar — disse Nunes, acrescentando que os geradores serão custeados pela Enel.

Na tarde de ontem, representantes da Enel afirmaram que 84 estavam sem luz por conta da tempestade com ventos de mais de 100 quilômetros por hora que atingiu a capital e cidades da região metropolitana. Ao longo do dia, porém, a empresa resolveu boa parte dos casos, e terminou a noite com 47 pendência. Em nota, a companhi disse que as equipes trabalharam durante toda a madrugada para garantir o fornecimento de energia a todas as escolas onde serão aplicadas a prova do Enem.

"A maioria das unidades já está conectada à rede da distribuidora, sendo que algumas escolas também estão com reforço de geradores. Os equipamentos cedidos pela Enel e pela prefeitura de São Paulo foram deslocados e instalados como reforço adicional em alguns locais para garantir a realização dos exames", disse a empresa.