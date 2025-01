Elmar Nascimento deve assumir segunda vice-presidência da Câmara após recuo na chefia da Casa

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), deverá ser escolhido para a segunda vice-presidência da Casa. O deputado tentou viabilizar uma candidatura à presidência, mas, sem apoio suficiente, foi convencido pelo partido a apoiar Hugo Motta (Republicanos-PB).

Além disso, Elmar deixará a liderança do União Brasil na Câmara. O mais cotado para substituí-lo é Pedro Lucas Fernandes (MA). O cargo na Mesa Diretora é visto como uma compensação pela retirada de sua candidatura.

Os principais cargos da Mesa Diretora serão ocupados pelo PL e pelo PT, caso Hugo Motta confirme a vitória na eleição. O deputado Altineu Cortes (PL-RJ) deve assumir a primeira vice-presidência, enquanto Carlos Veras (PT-PE) será o primeiro-secretário.

Inicialmente, a segunda vice-presidência estava reservada para o PP, mas o partido aceitou abrir mão do posto para acomodar Elmar Nascimento. Como contrapartida, a legenda indicará Lula da Fonte (PP-PE) para a segunda secretaria, responsável pela relação da Câmara com as embaixadas. As demais secretarias devem ficar com o PSD e o MDB.

Disputa pelo Orçamento segue indefinida

Com os cargos da Mesa Diretora definidos, o próximo impasse envolve a relatoria do Orçamento e as comissões.

O União Brasil e o MDB disputam a indicação do relator e ainda não chegaram a um consenso. A expectativa é que a indefinição persista até março.

Pelo acordo negociado, o partido que não ficar com o Orçamento deverá indicar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Casa.