Tocantins: empate técnico marca reta final da disputa (Divulgação/Instagram)
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Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17h35.
Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra Vicentinho Júnior (PSDB) com 46% das intenções de voto para o governo do Tocantins, contra 42% de Professora Dorinha (União Brasil). Os dois estão no limite do empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos válidos, Vicentinho tem 52%, ante 48% de Dorinha. O levantamento também aponta que 92% dos eleitores afirmam já ter decidido definitivamente o voto.
A disputa pelo segundo turno para o governo do Tocantins está acirrada e ainda incerta, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. No cenário estimulado, Vicentinho Júnior (PSDB) registra 46% das intenções de voto, enquanto sua adversária, Professora Dorinha (União Brasil), aparece com 42%.
Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos encontram-se exatamente no limite do empate técnico. Votos brancos e nulos somam 10% no cenário principal testado pelo instituto. Os eleitores que não sabem ou não responderam representam 2% da amostra total.
Quando as intenções de voto são convertidas para os votos válidos, que excluem a contagem de brancos e nulos, Vicentinho Júnior alcança 52%, contra 48% de Professora Dorinha.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados, o candidato do PSDB pontua com 44%, ante 41% da adversária. Neste recorte, os votos nulos e brancos representam 11%.
No índice que mede a resistência do eleitorado, Professora Dorinha lidera com 36% de rejeição, sendo a candidata em quem a maior parcela dos eleitores afirma que não votaria de jeito nenhum.
O candidato Vicentinho Júnior é rejeitado por 30% dos entrevistados no estado. Aqueles que afirmam rejeitar ambos os nomes somam 19%, enquanto 15% declaram não rejeitar nenhum dos postulantes.
O nível de certeza do eleitorado tocantinense também é elevado nesta etapa da campanha. Segundo o levantamento, 92% dos eleitores afirmam que a decisão de voto já está definitivamente tomada.
A fidelidade das bases é equivalente. Entre os eleitores de Vicentinho, 87% afirmam que não mudariam o voto de jeito nenhum. Já entre o eleitorado de Dorinha, o índice de consolidação chega a 88%.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo TO-09320/2026.
Vicentinho Júnior (PSDB) aparece com 46% das intenções de voto no segundo turno, contra 42% de Professora Dorinha (União Brasil), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada em 20 de outubro de 2026.
Sim. A diferença entre os candidatos é de quatro pontos percentuais, exatamente o dobro da margem de erro de dois pontos percentuais. Por isso, os resultados estão no limite do empate técnico.
Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Vicentinho Júnior registra 52% das intenções de voto, enquanto Professora Dorinha aparece com 48%.
Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Vicentinho Júnior tem 44% das intenções de voto, contra 41% de Professora Dorinha. Brancos e nulos somam 11%.
Professora Dorinha registra 36% de rejeição, enquanto Vicentinho Júnior tem 30%. Outros 19% dos entrevistados afirmam rejeitar ambos os candidatos, e 15% dizem não rejeitar nenhum deles.
Segundo o Real Time Big Data, 92% dos entrevistados afirmam que sua decisão de voto está definitivamente tomada. Entre os eleitores de Vicentinho Júnior, 87% dizem que não mudariam de candidato, percentual que chega a 88% entre os apoiadores de Professora Dorinha.
O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-09320/2026.