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Real Time Big Data: Vicentinho tem 46% e Dorinha, 42%, no 2º turno no Tocantins

92% dos eleitores afirmam que a decisão de voto já está tomada. Entre os eleitores de Vicentinho, 87% afirmam que não mudariam o voto. Índice que chega a 88% entre eleitores de Dorinha

Tocantins: empate técnico marca reta final da disputa (Divulgação/Instagram)

Tocantins: empate técnico marca reta final da disputa (Divulgação/Instagram)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17h35.

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RESUMO ＋

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra Vicentinho Júnior (PSDB) com 46% das intenções de voto para o governo do Tocantins, contra 42% de Professora Dorinha (União Brasil). Os dois estão no limite do empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos válidos, Vicentinho tem 52%, ante 48% de Dorinha. O levantamento também aponta que 92% dos eleitores afirmam já ter decidido definitivamente o voto.

A disputa pelo segundo turno para o governo do Tocantins está acirrada e ainda incerta, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. No cenário estimulado, Vicentinho Júnior (PSDB) registra 46% das intenções de voto, enquanto sua adversária, Professora Dorinha (União Brasil), aparece com 42%.

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos encontram-se exatamente no limite do empate técnico. Votos brancos e nulos somam 10% no cenário principal testado pelo instituto. Os eleitores que não sabem ou não responderam representam 2% da amostra total.

Quando as intenções de voto são convertidas para os votos válidos, que excluem a contagem de brancos e nulos, Vicentinho Júnior alcança 52%, contra 48% de Professora Dorinha.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados, o candidato do PSDB pontua com 44%, ante 41% da adversária. Neste recorte, os votos nulos e brancos representam 11%.

Rejeição e decisão de voto

No índice que mede a resistência do eleitorado, Professora Dorinha lidera com 36% de rejeição, sendo a candidata em quem a maior parcela dos eleitores afirma que não votaria de jeito nenhum.

O candidato Vicentinho Júnior é rejeitado por 30% dos entrevistados no estado. Aqueles que afirmam rejeitar ambos os nomes somam 19%, enquanto 15% declaram não rejeitar nenhum dos postulantes.

O nível de certeza do eleitorado tocantinense também é elevado nesta etapa da campanha. Segundo o levantamento, 92% dos eleitores afirmam que a decisão de voto já está definitivamente tomada.

A fidelidade das bases é equivalente. Entre os eleitores de Vicentinho, 87% afirmam que não mudariam o voto de jeito nenhum. Já entre o eleitorado de Dorinha, o índice de consolidação chega a 88%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo TO-09320/2026.

Perguntas frequentes

Quem está à frente na pesquisa para governador do Tocantins? ＋

Vicentinho Júnior (PSDB) aparece com 46% das intenções de voto no segundo turno, contra 42% de Professora Dorinha (União Brasil), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada em 20 de outubro de 2026.

Vicentinho Júnior e Professora Dorinha estão tecnicamente empatados? ＋

Sim. A diferença entre os candidatos é de quatro pontos percentuais, exatamente o dobro da margem de erro de dois pontos percentuais. Por isso, os resultados estão no limite do empate técnico.

Qual é o resultado da pesquisa em votos válidos? ＋

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Vicentinho Júnior registra 52% das intenções de voto, enquanto Professora Dorinha aparece com 48%.

O que mostra a pesquisa espontânea para governador do Tocantins? ＋

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Vicentinho Júnior tem 44% das intenções de voto, contra 41% de Professora Dorinha. Brancos e nulos somam 11%.

Qual candidato tem a maior rejeição no Tocantins? ＋

Professora Dorinha registra 36% de rejeição, enquanto Vicentinho Júnior tem 30%. Outros 19% dos entrevistados afirmam rejeitar ambos os candidatos, e 15% dizem não rejeitar nenhum deles.

Quantos eleitores do Tocantins já decidiram o voto? ＋

Segundo o Real Time Big Data, 92% dos entrevistados afirmam que sua decisão de voto está definitivamente tomada. Entre os eleitores de Vicentinho Júnior, 87% dizem que não mudariam de candidato, percentual que chega a 88% entre os apoiadores de Professora Dorinha.

Quando foi realizada a pesquisa Real Time Big Data no Tocantins? ＋

O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-09320/2026.

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