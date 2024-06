O atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 28,5% das intenções de voto na capital e o deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), 25,9%, de acordo com o instituto Paraná Pesquisas, divulgada em primeira mão pela EXAME. Pela margem de erro, há empate técnico entre os dois pré-candidatos.

Empatados na terceira posição, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 10%, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), 8,7%, e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), aparece com 8,3%. Marina Helena (NOVO), com 3,1%, e Kim Kataguiri (União), com 2,7%, empatam na quarta posição. O número de eleitores que afirmam que não sabem é de 5,5%, enquanto quem diz quem vai votar nulo é de 6,1%.

Ricardo Nunes (MDB): 28,5%

Guilherme Boulos (PSOL): 25,9%

Pablo Marçal (PRTB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 8,7%

Datena (PSDB): 8,3%

Marina Helena (NOVO): 3,1%

Kim Kataguiri (União): 2,7%

João Pimenta (PCO): 0,4%

Fernando Fantauzzi (DC): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,3%

Altino Prazeres (PSTU): 0,2%

Nenhum deles: 13%.

Não sabe/não respondeu: 17%

Na comparação com o levantamento de maio, Pablo Marçal foi o único candidato que subiu acima da margem de erro, passando de 5,1% para 10%. Datena, que apareceu com 12,1% na última pesquisa, caiu para 8,3%.

Empate entre Nunes e Boulos na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma a preferência eleitoral por conta própria, Nunes aparece com 13,7%, empatado com Boulos, com 12,7%. Pablo Marçal, com 3,5%, e Tabata, com 2,3%, empatam na terceira posição. Datena tem apenas 0,8% no cenário espontâneo. O número de eleitores que não sabe ou não respondeu é o nome da série histórica, iniciada em março deste ano, 59,5%.

Cenário sem Datena e Kim

Em um cenário estimulado sem Datena e Kim, Nunes lidera com 31,1%, seguido por Boulos com 27%. Pablo Marçal, com 11,9%, e Tabata, com 11,2%, empatam na terceira posição. Marina Helena aparece com 3,9%. Os outros candidatos não somam mais de 1%, cada.

A pesquisa Paraná foi registrada no TSE como SP-06695/2024 e ouviu 1.500 pessoas entre os dias 19 e 24 de junho de forma presencial. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Mais informações em instantes.