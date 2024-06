Enem 2024: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira, 14

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam às 23h59 desta sexta-feira, 14. Os interessados em realizar a prova devem se inscrever na Página do Participante. O prazo para pagamento da taxa de inscrição também mudou e poderá ser realizado até a próxima quarta-feira, 19.

Inicialmente marcada para o dia 7 de junho, a data limite de inscrição foi prorrogada em mais uma semana para que mais estudantes pudessem se inscrever.

O Enem é a porta de entrada para cursar uma graduação em uma instituição pública federal, uma instituição privada com bolsas de 100% ou 50% por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou ter acesso a um financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Qual o valor da taxa de incrição?

Todos os inscritos no Enem que não são isentos da taxa de inscrição devem pagar R$ 85 até 19 de junho para ter direito a fazer a prova. Somente após o pagamento, a inscrição estará confirmada.

Quais as formas de pagamento?

Boleto bancário;

Cartão de crédito;

Pix;

Quem está isento da taxa precisa se inscrever no Enem?

Sim. Todas as pessoas que desejam realizar a prova e concorrer a uma vaga no ensino superior precisam se inscrever na Página do Participante. Quem se enquadra nos critérios para ter acesso a taxa de isenção também precisa se inscrever. O direito a gratuidade não é garantia de inscrição no Enem.

Como será a prova

O Enem será realizado no primeiro e segundo domindo de novembro.

3 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

10 de novembro

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários (no fuso de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término das provas no 1º dia: 19h

19h Término das provas no 2º dia: 18h30

Cronograma do Enem 2024