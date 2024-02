Concurso Nacional Unificado: inscrições terminam nesta sexta; saiba como escolher seu bloco

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado terminam nesta próxima sexta-feira, até às 23h59. O chamado “Enem dos concursos” recebeu mais de 1,7 milhões de inscritos, número recorde para qualquer concurso público realizado no país, segundo informações do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

No momento da inscrição, os candidatos devem optar por uma das oito áreas de atuação (veja abaixo). Depois, deverá indicar o cargo por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco escolhido. Ou seja, os participantes vão concorrer a mais de um cargo, dentro da área escolhida.

A classificação, na prática, vai depender da exigência do diploma para a vaga. Ou seja, a graduação e/ou especialidade vai ser o critério de corte dentro dos blocos.

O candidato que já fez a inscrição pode trocar de bloco até amanhã. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$60. O período de pedido de isenção já foi encerrado.

Quais os blocos?

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas) Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas) Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas) Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas) Setores Econômicos e Regulação (359 vagas) Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas) Nível Intermediário (692 vagas)

Plataforma única

Como a divisão foi por área, há órgãos que estão em mais de um bloco temáticos. Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta no Gov.br. São aceitos todos os níveis de conta na plataforma (ouro, prata ou bronze). Os participantes vão precisar preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital.

Estimativa preliminar

Inicialmente, o governo estimava que o concurso deveria receber de 2 milhões a 3 milhões de inscritos até o fim do período.

Os 21 órgãos que aderiram a esse certame vão selecionar majoritariamente candidatos de nível superior. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Há salários de até R$ 23 mil.

Com aplicação em todos os estados e no Distrito Federal, em um só dia, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), comandado por Esther Dweck, quer descentralizar a realização dos concursos. A perspectiva é que esse modelo de concurso público pode ser feito a cada dois anos.

Ou seja, atingir candidatos que não têm condições de viajar para Brasília ou para grandes metrópoles para realizarem as provas. O impacto orçamentário anual será de R$ 2 bilhões com a entrada dos novos servidores.