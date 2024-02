Concurso Nacional Unificado: prazo para inscrição é até hoje; veja como se preparar para a prova

O prazo para se inscrever no Concurso Nacional Unificado vai até esta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Até a última divulgação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), eram 2 milhões de inscritos, o que torna o CNU o maior concurso da história do país em número de inscrições.

O “Enem dos Concursos” oferece 6.640 vagas, distribuídas entre diferentes cargos e órgãos do executivo federal, e terá aplicação de provas em mais de 200 cidades do país.

Escolha a área de acordo com a especialidade

O novo formato conta com diferentes pesos para as disciplinas de acordo com o cargo e especialidade escolhidos, o que obrigou os candidatos a terem mais cuidado nessa escolha, que deve ser feita no momento da inscrição. Isso porque o cargo escolhido vai definir as matérias que podem garantir maior pontuação, e muitos candidatos que olhavam apenas para detalhes como remuneração e quantidade de vagas para escolher o cargo, precisaram avaliar outros pontos mais importantes. Para o professor, a escolha da especialidade será o grande diferencial.

“A grande diferença desse concurso vai ser o peso que foi dado por eixo e a nota em relação a esse eixo, apesar da nota valer para todas as especialidades que se está concorrendo, se o candidato for bem na sua especialidade, ele já vai estar com um pezinho naquela vaga. Por isso, agora é o momento de saber escolher a especialidade, organizar os eixos para estudar em termos de peso, considerando mais tempo de estudo para as matérias que têm peso maior, depois os pesos menores e por último a parte de conhecimentos gerais”, afirma Eduardo Cambuy, professor do Gran.

Estude todas as matérias

Embora tenha matérias com relevância maior, o candidato não pode abandonar nenhuma matéria, afirma Mateus Andrade, especialista em concurso público e fundador da plataforma Brabo Concursos.

“Por mais que um eixo temático tenha uma relevância menor, é muito importante que o candidato tenha uma mínima noção no assunto para conseguir acertar alguns questões, porque quando ele zera em uma matéria ele coloca uma pressão muito grande sobre as outras.”

Atente-se para o perfil da banca

Além da escolha dos conteúdos que devem ser priorizados na hora do estudo, o candidato também deve estar atento ao perfil da banca organizadora, a Cesgranrio. Reconhecida como uma banca tradicional, a Cesgranrio não tem histórico de vazamentos e escândalos, a banca também foge de polêmicas em relação ao conteúdo. Em termos de jurisprudência, por exemplo, a Cesgranrio costuma ir pelas correntes majoritárias e evita questões sensíveis.

De acordo com Cambuy, espera-se que a banca tenha um perfil menos “decoreba” justamente pela proposta do Ministério, que trouxe a proposta de questões mais interpretativas e argumentativas, para que o candidato possa refletir sobre o que está sendo indagado e não apenas decorar o conteúdo.

“Até pelas próprias matérias que estão no conteúdo programático percebemos que são temas mais dialógicos, que vão exigir interpretação e argumentação. As disciplinas políticas públicas, realidade brasileira e diversidade, por exemplo, devem exigir que o candidato construa uma reflexão”, afirma o especialista.