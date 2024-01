Enem dos Concursos: inscrições para o Concurso Nacional Unificado começam sexta; veja como fazer

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) serão abertas nesta sexta-feira, 19. O prazo vai até 9 de fevereiro.

Conhecido como "Enem dos concursos", a iniciativa pretende selecionar profissionais para 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) estima uma participação de dois a três milhões de candidatos. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio e incluirá avaliações dissertativas, com temas específicos que serão organizados por área de atuação.

Como fazer a inscrição?

Para se inscrever, o candidato precisa acessar a página do Gov.Br, fazer o login e seguir as instruções fornecidas. Durante o processo de inscrição, os candidatos escolherão entre as carreiras disponíveis, agrupadas em oito blocos temáticos. Cada um reúne carreiras com semelhanças entre si.

O Concurso Nacional Unificado também permite a inscrição para a disputa de vagas em mais de um cargo, desde que sejam pertencentes ao mesmo bloco temático. Os candidatos pagarão uma taxa de inscrição única. Aqueles que concorrem a mais de um cargo deverão classificar suas vagas de interesse por ordem de preferência, determinando a prioridade em uma eventual convocação, com base na pontuação obtida.

“As inscrições devem feitas pelo próprio candidato e apenas pelo aplicativo Gov.br. Não há outro caminho. O modelo de inscrição por blocos temáticos amplia a possibilidade de escolha de acordo com a vocação e o perfil profissional de cada candidato. Nossa proposta é organizar a prova por especialidades que não sejam totalmente típicas de uma carreira ou de um órgão específico, mas que digam respeito a similaridades que essas áreas tenham em comum. O objetivo é ampliar o acesso a essas vagas”, explicou José Celso Cardoso, secretário de Gestão de Pessoas do MGI.

Entenda a estrutura das provas

A primeira prova do CNU será objetiva de aplicação comum a todos os candidatos. Já o segundo dia contará com uma prova objetiva e dissertativa dividida por blocos temáticos, de acordo com a área que pretende atuar.

Administração e Finanças Públicas

Setores Econômico, Infraestrutura e Regulação

Agricultura e Meio Ambiente

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

Políticas Sociais, Justiça e Saúde

Trabalho e Previdência

Dados Tecnologia e Informação Pública

Nível Médio

Por que o Concurso Nacional Unificado foi criado?

O CNU foi apelidado de Enem dos Concursos, porque oferecerá uma estrutura muito parecida. Um provão será aplicado em dois dias nas cidades escolhidas. Serão mais de 6 mil vagas na área pública ofertadas por 22 instituições.