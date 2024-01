Enem dos Concursos: Veja as profissões que poderão concorrer às 6.640 mil vagas públicas deste ano

O edital do primeiro Concurso Nacional Unificado do governo federal, é divulgado nesta quarta-feira, 10, apresentando todas as informações sobre as 6.640 vagas de emprego para servidores públicos que serão ofertadas em dois dias de prova neste ano.

Participarão 220 cidades brasileiras nesta primeira edição do CNU, levando facilidade para que profissionais de nível médio e superior, de diversos estados brasileiros, para que possam concorrer aos concursos que serão realizados por 22 instituições.

O valor das inscrições

O valor das inscrições será de R$ 60,00 para candidatos com nível médio e de R$ 90,00 para candidatos que vão concorrer às vagas de ensino superior. Quem for bolsista pelo Prouni, inscritos no CadÚnico, doador de medula óssea ou que foi financiado pelo Fies, terá isenção na taxa de inscrição.

O MGI oferecerá um canal online que contará com profissionais da pasta que ajudarão a responder a todas as dúvidas dos candidatos. Além do canal, lives serão realizadas a partir desta quinta-feira, 11, na página oficial do MGI para esclarecer as dúvidas sobre o edital.

O pagamento será realizado via GRU, não será aceito pagamentos via PIX por uma questão de segurança.

Quais profissionais poderão concorrer às vagas do CNU?

O CNU contará com 8 blocos temáticos que irão separar as vagas de acordo com a especialidade do candidato:

Infraestrutura, Exatas e Engenharia: 727 vagas

Tecnologia, Dados e Informação: 597 vagas

Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas

Trabalho e Saúde do Servidor: 970 vagas

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016

Setores Econômicos e Regulação: 359

Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748

Nível Médio/Intermediário: 692

Uma das facilidades do concurso é que o candidato poderá concorrer a todos os cargos dentro do bloco temático: "Durante a inscrição, o candidato irá escolher os cargos e ordená-los de acordo com a sua preferência e com isso será possível concorrer a mais de uma vaga", afirma Cida Chagas, diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do MGI.

Como se inscrever?

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, reforça que as inscrições começam no dia 19 de janeiro até o dia 09 de fevereiro e devem ser feitas diretamente na página do concurso.

A primeira prova está prevista para o dia 5 de maio.

“O CNU é um processo importantíssimo de reconstrução do Estado brasileiro e a decisão de criá-lo foi pensado por muitas pessoas de diferentes pastas do governo. O objetivo é aumentar a capilaridade, chegar em locais que nunca tiveram provas de concurso, reforçando as iniciativas de democratização e fazendo um concurso que tenha a cara do Brasil”, afirma a ministra do MGI.